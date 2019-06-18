Специалист отвечает на вопросы о финансировании системы здравоохранения

На вопросы отвечает Пилле Банхард, член правления Больничной кассы и руководитель финансовой сферы.
Каковы положительные и отрицательные стороны системы финансирования здравоохранения в Эстонии?
Система здравоохранения Эстонии получила широкое международное признание благодаря тому, что у нас есть единая государственная система медицинского страхования, гарантирующая доступ к медицинскому обслуживанию всем застрахованным, независимо от величины их дохода.
Высокую оценку получила также наша система формирования цен медицинских услуг — мы точно знаем, из каких компонентов состоят цены на медицинские услуги. Одни и те же цены действуют для всех поставщиков медицинских услуг. Это залог того, что медицинская услуга оплачивается различным поставщикам услуг по всей Эстонии одинаково, и качество лечения также гарантировано во всех медицинских учреждениях.
Одним из наиболее позитивных изменений в последнее время является дополнительное финансирование системы здравоохранения из государственного бюджета. Это означает, что финансирование системы здравоохранения больше не зависит теперь исключительно от объема налогов, выплачиваемых работающими людьми. Теперь и государство также вносит вклад в медицинское страхование людей, которые не работают, но пользуются медицинскими услугами.
Проблемным местом системы является то, что в Эстонии на здравоохранение направляют только 6,7% от валового внутреннего продукта (ВВП), что относительно мало по сравнению с западными странами. Но в то же время пакет медицинских услуг, предлагаемый застрахованным людям за счет этих средств, включает в себя широкий спектр услуг.
Нынешняя модель финансирования системы здравоохранения, к сожалению, не является устойчивой и перспективной, главным образом, из-за старения населения. Это означает, что население теперь все чаще пользуется медицинскими услугами. По мере развития медицины и технологий медицинские услуги становятся более эффективными, но в то же время и более дорогими. По мере старения населения доля трудоспособного населения уменьшается, и людей, вкладывающих средства в систему (налогоплательщиков), будет все меньше и меньше. Необходимо проанализировать ситуацию и найти новые решения для финансирования здравоохранения, которые обеспечили бы такой же уровень страховой защиты для всех, кто в нем нуждается.
Как мы справляемся с перерасходами и надолго ли хватит резервов?
Бюджет Больничной кассы, т.е. расходы на систему здравоохранения, планируется вперед за несколько лет. Мы составляем долгосрочные прогнозы, показывающие возможный тренд изменения уровня расходов. Четырехлетний финансовый прогноз достаточно точен и учитывает планируемые изменения в системе в ближайшем будущем и потребность людей в услугах. Самый подробный и тщательно проанализированный бюджет — это бюджет следующего года. Обычно мы создаем бюджет, в котором доходы и расходы сбалансированы, т.е. прибыль равна нулю. Больничная касса не планирует собственной прибыли — мы используем прогнозы Министерства финансов.
Если объем налоговых поступлений был высок, а средства, запланированные для системы здравоохранения, используются в соответствии с прогнозом или даже меньше, у нас может возникнуть положительный финансовый результат, т.е. доход. С помощью этих дополнительных средств мы можем покрыть расходы на здравоохранение в такой возможный будущий период, когда объем налоговых поступлений окажется меньше прогнозируемого или если использование бюджетных расходов на здравоохранение превысит его запланированный уровень.
У Больничной кассы есть резервы для покрытия негативных результатов финансового периода в трудное время. Решение о применении резервов принимается Советом Больничной кассы или Правительством Республики исходя из объема требуемой суммы.
Общие резервы Больничной кассы в настоящее время составляют почти 200 миллионов.
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Хорошо продуманное и проанализированное планирование являет-ся основным краеугольным камнем всей системы. Ресурсы, направляемые на медицинские услуги, должны использоваться эффективно и в то же время с учетом потребностей пациентов. Если мы не будем тщательно и продуманно заниматься планированием, то наши резервы закончатся менее, чем через десять лет.
Нужно ли что-то менять в системе финансирования здравоохранения Эстонии и если да, то что именно?
В системе финансирования здравоохранения по-прежнему обязательно должен соблюдаться принцип солидарности. И, в то же время, система должна стать более гибкой и перейти от поэтапного финансирования к альтернативным моделям. Один и тот же подход не может подходить для всех поставщиков услуг, и нам необходимо протестировать различные схемы финансирования, которые еще более ориентированы на пациента.
Например, с точки зрения поставщика услуг, мы должны думать о том, будет ли увеличение зарплаты мотивировать молодых (семейных) врачей на переезд в сельские районы и открытие там своей практики? Мы должны больше заниматься именно такими проблемами и находить новые решения. Это, конечно, не только вопрос системы здравоохранения и финансирования — это более обширная тема, касающаяся всего нашего общества и государственной реформы.
Важную роль в системе здравоохранения Эстонии играет повышение эффективности медицинских служб, в том числе в улучшении качества первичной медицинской помощи, в координировании медицинских услуг и их предоставлении в наиболее подходящем месте.
Какие новые системы финансирования были уже опробованы?
В настоящее время мы тестируем систему бюджетного финансирования в больнице Хийумаа. Финансирование на основе бюджета означает, что мы не покупаем медицинские услуги на основании каждого представленного нам лечебного случая, а вместо этого договариваемся заранее о специальностях и услугах, которые предлагает больница, а также об общей сумме, которую мы заплатим больнице за обслуживание всех пациентов. Целью нового принципа финансирования является обеспечение функциональной устойчивости больницы, находящейся в регионе с небольшим числом проживающих и с трудным доступом, а также продолжение оказания людям медицинской помощи вблизи от места их проживания.
В случае некоторых диагнозов (например, таких как инсульт) мы введем оплату на основе медицинских эпизодов, которая охватывает период лечения пациента с этим диагнозом в целом. По сути, это означает, что в будущем в случае болезни человека мы не будем оплачивать отдельные медицинские услуги.
Например, прием врача-специалиста, обследование, операция, последующий уход — без интеграции друг с другом, но при этом основой для оплаты услуг будет полный процесс лечения пациента, то есть весь его путь от момента обращения к врачу до разрешения проблемы со здоровьем.
Мы также работаем над проектом комплексного лечения, то есть улучшением сотрудничества специалистов из системы здравоохранения и социальной сферы. В 2018 году мы запустили в Вильянди проект PAIK, целью которого является предоставление пациенту комплексного и последовательного лечения и социальных услуг. С этой целью поставщики медицинских и социальных услуг в Вильяндиском уезде объединяют инновационные услуги для различных целевых групп и планируют технологические решения, необходимые для их эффективного внедрения.
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