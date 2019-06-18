Специалист отвечает на вопросы о финансировании системы здравоохранения

Нынешняя модель финансирования системы здравоохранения, к сожалению, не является устойчивой и перспективной, главным образом, из-за старения населения. Это означает, что население теперь все чаще пользуется медицинскими услугами. По мере развития медицины и технологий медицинские услуги становятся более эффективными, но в то же время и более дорогими. По мере старения населения доля трудоспособного населения уменьшается, и людей, вкладывающих средства в систему (налогоплательщиков), будет все меньше и меньше. Необходимо проанализировать ситуацию и найти новые решения для финансирования здравоохранения, которые обеспечили бы такой же уровень страховой защиты для всех, кто в нем нуждается.

Как мы справляемся с перерасходами и надолго ли хватит резервов?

Бюджет Больничной кассы, т.е. расходы на систему здравоохранения, планируется вперед за несколько лет. Мы составляем долгосрочные прогнозы, показывающие возможный тренд изменения уровня расходов. Четырехлетний финансовый прогноз достаточно точен и учитывает планируемые изменения в системе в ближайшем будущем и потребность людей в услугах. Самый подробный и тщательно проанализированный бюджет — это бюджет следующего года. Обычно мы создаем бюджет, в котором доходы и расходы сбалансированы, т.е. прибыль равна нулю. Больничная касса не планирует собственной прибыли — мы используем прогнозы Министерства финансов.

Если объем налоговых поступлений был высок, а средства, запланированные для системы здравоохранения, используются в соответствии с прогнозом или даже меньше, у нас может возникнуть положительный финансовый результат, т.е. доход. С помощью этих дополнительных средств мы можем покрыть расходы на здравоохранение в такой возможный будущий период, когда объем налоговых поступлений окажется меньше прогнозируемого или если использование бюджетных расходов на здравоохранение превысит его запланированный уровень.

У Больничной кассы есть резервы для покрытия негативных результатов финансового периода в трудное время. Решение о применении резервов принимается Советом Больничной кассы или Правительством Республики исходя из объема требуемой суммы.

Общие резервы Больничной кассы в настоящее время составляют почти 200 миллионов.

Хорошо продуманное и проанализированное планирование являет-ся основным краеугольным камнем всей системы. Ресурсы, направляемые на медицинские услуги, должны использоваться эффективно и в то же время с учетом потребностей пациентов. Если мы не будем тщательно и продуманно заниматься планированием, то наши резервы закончатся менее, чем через десять лет.

Нужно ли что-то менять в системе финансирования здравоохранения Эстонии и если да, то что именно?

В системе финансирования здравоохранения по-прежнему обязательно должен соблюдаться принцип солидарности. И, в то же время, система должна стать более гибкой и перейти от поэтапного финансирования к альтернативным моделям. Один и тот же подход не может подходить для всех поставщиков услуг, и нам необходимо протестировать различные схемы финансирования, которые еще более ориентированы на пациента.

Например, с точки зрения поставщика услуг, мы должны думать о том, будет ли увеличение зарплаты мотивировать молодых (семейных) врачей на переезд в сельские районы и открытие там своей практики? Мы должны больше заниматься именно такими проблемами и находить новые решения. Это, конечно, не только вопрос системы здравоохранения и финансирования — это более обширная тема, касающаяся всего нашего общества и государственной реформы.

Важную роль в системе здравоохранения Эстонии играет повышение эффективности медицинских служб, в том числе в улучшении качества первичной медицинской помощи, в координировании медицинских услуг и их предоставлении в наиболее подходящем месте.

Какие новые системы финансирования были уже опробованы?

В настоящее время мы тестируем систему бюджетного финансирования в больнице Хийумаа. Финансирование на основе бюджета означает, что мы не покупаем медицинские услуги на основании каждого представленного нам лечебного случая, а вместо этого договариваемся заранее о специальностях и услугах, которые предлагает больница, а также об общей сумме, которую мы заплатим больнице за обслуживание всех пациентов. Целью нового принципа финансирования является обеспечение функциональной устойчивости больницы, находящейся в регионе с небольшим числом проживающих и с трудным доступом, а также продолжение оказания людям медицинской помощи вблизи от места их проживания.