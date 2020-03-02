Специалист, который выявил первого в Эстонии больного: было предчувствие, что анализ окажется положительным

Зрители смогут увидеть, как поступают в лабораторию анализы и как работают лаборанты.

Занимаются здесь не только новым китайским коронавирусом, но и другими опасными вирусами: различными штаммами гриппа и кори.

Одновременно в лаборатории можно проводить анализ до 60 взятых у людей проб.

"Только что загрузила в аппарат пять проб с подозрением на коронавирус, - поясняет Лидия Доценко. - Теперь подождем и через полтора часа получим результат".

Лидия Доценко была тем специалистом, который поздним вечером в прошлый четверг получила первый для Эстонии положительный результат анализа на коронавирус.

"В половине десятого мне позвонили, в 22:15 я была уже в лаборатории и приступила к работе. К двум часам стал известен ответ", - объясняет Доценко. "До этого общалась с врачом и уже было предчувствие, что анализ даст положительный результат и нужно его сделать сразу же ночью", - добавила она.

Какой прогноз могла бы сделать сотрудница лаборатории, сколько еще будет положительных проб? "Надеюсь, что не много, но кто знает... Ждем и готовы", - не теряет оптимизма Доценко.

"Laser" выйдет в эфир на TV3 в понедельник в 20.00.

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