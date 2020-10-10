Спасшийся с парома "Эстония" Яан Стерн: при звуке тревоги сразу понял, что судно идет на дно!

"Будучи знакомым с судами, при звуках шлюпочной тревоги я довольно быстро понял, что этот теплоход идет на дно. Но мне ужасно повезло!"
Так вспоминает член волостной управы Кадрина ту штормовую ночь 26 лет назад, когда он в возрасте 53 года ехал в составе волостной делегации на дружескую встречу со служащими норвежской коммуны Трёгстад.
Прозвучавшая на судне так называемая шлюпочная тревога означает, что теплоходу угрожает гибель, а люди должны срочно покинуть судно.
Никакого металлического удара
Что касается недавно обнаруженного на корпусе парома отверстия, то мнение Стерна однозначно: "Я совершенно уверен, что отверстие в борту судна напрямую не могло привести к гибели "Эстонии". Каким образом оно этому могло способствовать — отдельный вопрос. Водоизмещение "Эстонии" настолько велико, что поступавшая через отверстие вода не могла стать причиной гибели".
В ответ на вопрос издания Maaleht, слышал ли пассажир громкий удар в корпус судна, о котором в последние недели говорят некоторые из находившихся на борту, Стерн вспоминает, что в их дешевой каюте под автомобильной палубой из-за шторма был постоянный гул, волны с шумом бились о нос судна.
"Никакого удара не было, но сразу волны стали быть потише и судно стало крениться", — говорит мужчина о своих впечатлениях.
Стерн подчеркивает: "Я изучал судостроение и знаю, что если по металлическому корпусу судна идет удар, то этот звук распространяется по металлу и тем более под водой!"
Какого-либо удара-скрежета металла о металл Стерн не помнит. "Соприкосновение судна с металлом должно было быть слышно. Я утверждаю, что этого не было".
Поэтому он не верит в разговоры о том, что к катастрофе привело столкновение парома "Эстония" с подводной лодкой.
Исследовать надо, поднимать — нет
Стерн признает, что раньше он считал, что теплоход надо поднять, но сегодня склоняется к тому, что этого сделать невозможно и не нужно.
"Но, конечно, надо выяснить, откуда взялось в борту отверстие, и только потом решать, какими могут быть дальнейшие действия".
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