Спасшийся с парома "Эстония" Яан Стерн: при звуке тревоги сразу понял, что судно идет на дно!

"Будучи знакомым с судами, при звуках шлюпочной тревоги я довольно быстро понял, что этот теплоход идет на дно. Но мне ужасно повезло!"

Так вспоминает член волостной управы Кадрина ту штормовую ночь 26 лет назад, когда он в возрасте 53 года ехал в составе волостной делегации на дружескую встречу со служащими норвежской коммуны Трёгстад.

Прозвучавшая на судне так называемая шлюпочная тревога означает, что теплоходу угрожает гибель, а люди должны срочно покинуть судно.

Никакого металлического удара

Что касается недавно обнаруженного на корпусе парома отверстия, то мнение Стерна однозначно: "Я совершенно уверен, что отверстие в борту судна напрямую не могло привести к гибели "Эстонии". Каким образом оно этому могло способствовать — отдельный вопрос. Водоизмещение "Эстонии" настолько велико, что поступавшая через отверстие вода не могла стать причиной гибели".

В ответ на вопрос издания Maaleht, слышал ли пассажир громкий удар в корпус судна, о котором в последние недели говорят некоторые из находившихся на борту, Стерн вспоминает, что в их дешевой каюте под автомобильной палубой из-за шторма был постоянный гул, волны с шумом бились о нос судна.

"Никакого удара не было, но сразу волны стали быть потише и судно стало крениться", — говорит мужчина о своих впечатлениях.

Стерн подчеркивает: "Я изучал судостроение и знаю, что если по металлическому корпусу судна идет удар, то этот звук распространяется по металлу и тем более под водой!"

Какого-либо удара-скрежета металла о металл Стерн не помнит. "Соприкосновение судна с металлом должно было быть слышно. Я утверждаю, что этого не было".

Поэтому он не верит в разговоры о том, что к катастрофе привело столкновение парома "Эстония" с подводной лодкой.

Исследовать надо, поднимать — нет

Стерн признает, что раньше он считал, что теплоход надо поднять, но сегодня склоняется к тому, что этого сделать невозможно и не нужно.

"Но, конечно, надо выяснить, откуда взялось в борту отверстие, и только потом решать, какими могут быть дальнейшие действия".