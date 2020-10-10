10.10.2020, 19:50

Спасшийся с парома "Эстония" Яан Стерн: при звуке тревоги сразу понял, что судно идет на дно!

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Рейн Сикк, Maaleht
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Спасшийся с парома "Эстония" Яан Стерн: при звуке тревоги сразу понял, что судно идет на дно!
Sven Arbet

Отверстие, обнаруженное на корпусе погибшего парома "Эстония", не могло напрямую привести к катастрофе, считает заслуженный работник местного самоуправления Кадрина Яан Стерн, который имеет определенное понятие о судоходстве.

"Будучи знакомым с судами, при звуках шлюпочной тревоги я довольно быстро понял, что этот теплоход идет на дно. Но мне ужасно повезло!"

Так вспоминает член волостной управы Кадрина ту штормовую ночь 26 лет назад, когда он в возрасте 53 года ехал в составе волостной делегации на дружескую встречу со служащими норвежской коммуны Трёгстад.

Прозвучавшая на судне так называемая шлюпочная тревога означает, что теплоходу угрожает гибель, а люди должны срочно покинуть судно.

Никакого металлического удара

Что касается недавно обнаруженного на корпусе парома отверстия, то мнение Стерна однозначно: "Я совершенно уверен, что отверстие в борту судна напрямую не могло привести к гибели "Эстонии". Каким образом оно этому могло способствовать — отдельный вопрос. Водоизмещение "Эстонии" настолько велико, что поступавшая через отверстие вода не могла стать причиной гибели".

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В ответ на вопрос издания Maaleht, слышал ли пассажир громкий удар в корпус судна, о котором в последние недели говорят некоторые из находившихся на борту, Стерн вспоминает, что в их дешевой каюте под автомобильной палубой из-за шторма был постоянный гул, волны с шумом бились о нос судна.

"Никакого удара не было, но сразу волны стали быть потише и судно стало крениться", — говорит мужчина о своих впечатлениях.

Стерн подчеркивает: "Я изучал судостроение и знаю, что если по металлическому корпусу судна идет удар, то этот звук распространяется по металлу и тем более под водой!"
Какого-либо удара-скрежета металла о металл Стерн не помнит. "Соприкосновение судна с металлом должно было быть слышно. Я утверждаю, что этого не было".

Поэтому он не верит в разговоры о том, что к катастрофе привело столкновение парома "Эстония" с подводной лодкой.

Исследовать надо, поднимать — нет

Стерн признает, что раньше он считал, что теплоход надо поднять, но сегодня склоняется к тому, что этого сделать невозможно и не нужно.

"Но, конечно, надо выяснить, откуда взялось в борту отверстие, и только потом решать, какими могут быть дальнейшие действия".

В ходе всей беседы Стерн неоднократно подчеркивал, что он — не эксперт. Но кое-какой опыт имеет.

***

Через год после катастрофы "Эстонии", 29 сентября 1995 года в Кадрина открыли памятный камень погибшим. Расходы по установке памятника покрыла коммуна норвежского Трёгстада, куда кадринасцы держали путь в эту трагическую ночь 28 сентября 1994 года.

Sven Arbet

28 сентября этого года был показан документальный фильм шведского кинорежиссер Хенрик Эвертссона, который погрузился с подводным роботом к остову затонувшего парома ”Estonia” и обнаружил повреждения корпуса судна, о которых раньше не упоминалось.

Через весь фильм "Эстония": находка, которая меняет все" красной нитью проходит мысль, что крушению парома способствовал неустановленный объект, который столкнулся с паромом снаружи и пробил дыру в корпусе.

По официальной версии паром Estonia затонул 28 сентября 1994 года из-за того, что во время шторма отошел носовой визор и через автомобильную палубу внутрь попало огромное количество воды, что привело к опрокидыванию и затоплению судна. 137 человек были спасены, 852 человека погибли.

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