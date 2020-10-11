Спасительница найдена! Полиция нашла женщину, которая спасла жизнь полицейскому(4)
В субботу полиция просила помощи в выяснении личности женщины, которая 26 августа в Выру сделала спасительный массаж сердца мужчине, у которого произошел приступ.
В субботу полиция просила помощи в выяснении личности женщины, которая 26 августа в Выру сделала спасительный массаж сердца мужчине, у которого произошел приступ.
26 августа вечером полицейский Лыунаской префектуры в свободное от работы время занимался спортом в Выру в парке Корели, когда у него неожиданно резко ухудшилось состояние здоровья. Без сознания упавшему на землю мужчине пришла на помощь женщина, которая начала оказывать нуждающемуся первую помощь.
Хотя мужчина, у которого случился приступ, тогда был между жизнью и смертью, к настоящему моменту он восстановился и, по словам экспертов, это произошло во многом именно благодаряженщине, которая быстро и умело сделала ему массаж сердца.
В воскресенье полиция сообщила, что благодаря освещению данного случая в прессе спасительница найдена. "Теперь мы можем действовать дальше, чтобы выразить чувство благодарности ей и другим, пришедшим на помощь", — сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.
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