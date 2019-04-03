"Спасибо, Пыхья-Таллинн!" Раймонд Кальюлайд покидает пост старейшины района ради Рийгикогу

Дорогие жители Пыхья-Таллинна!

Сегодня мой последний полный рабочий день на посту старейшины Пыхья-Таллинна. Я пришел в районную управу три года назад, тоже весной, в один прекрасный солнечный день. Эти три года я могу назвать самым интересным временем в моей жизни, включая предыдущий опыт предпринимательства.

Пыхья-Таллинн — самый интересный район Таллинна, в котором живут умные и хорошие люди. Я делал все от себя зависящее, чтобы достойно представлять ваши интересы и боролся за то, чтобы управление районом было открытым, прозрачным и чтобы мнение людей учитывалось. Благодарю всех жителей Пыхья-Таллинна и сотрудников районной управы за приятное сотрудничество!

Завтра я приму должностную присягу депутата Рийгикогу. Обещаю, что как во время ее принятия, так и после я буду думать обо всех, кто меня поддержал на местных и парламентских выборах.

Я буду думать о ваших ожиданиях, о том, в какой Эстонии мы хотели бы жить и какое будущее мы приготовим нашим детям. Но, разумеется, я буду думать и о том, какую поддержку мы можем оказать со стороны государства и самоуправлений нашему старшему поколению и всем, кто нуждается в помощи общества.

Я буду думать о том, какую роль должна играть Эстония на международной арене. Но и о том, какими должны быть наши взаимоотношения внутри государства — в том числе между представителями разных национальностей.