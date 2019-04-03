03.04.2019, 11:38

"Спасибо, Пыхья-Таллинн!" Раймонд Кальюлайд покидает пост старейшины района ради Рийгикогу

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rus.delfi.ee
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Raimond Kaljulaid
Raimond KaljulaidFoto: Priit Simson

Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд сообщил, что сегодня его последний день на посту старейшины, так как с завтрашнего дня он идет на работу в Рийгикогу. Ниже приводим обращение Кальюлайда в полном объеме.

Дорогие жители Пыхья-Таллинна!

Сегодня мой последний полный рабочий день на посту старейшины Пыхья-Таллинна. Я пришел в районную управу три года назад, тоже весной, в один прекрасный солнечный день. Эти три года я могу назвать самым интересным временем в моей жизни, включая предыдущий опыт предпринимательства.

Пыхья-Таллинн — самый интересный район Таллинна, в котором живут умные и хорошие люди. Я делал все от себя зависящее, чтобы достойно представлять ваши интересы и боролся за то, чтобы управление районом было открытым, прозрачным и чтобы мнение людей учитывалось. Благодарю всех жителей Пыхья-Таллинна и сотрудников районной управы за приятное сотрудничество!

Завтра я приму должностную присягу депутата Рийгикогу. Обещаю, что как во время ее принятия, так и после я буду думать обо всех, кто меня поддержал на местных и парламентских выборах.

Я буду думать о ваших ожиданиях, о том, в какой Эстонии мы хотели бы жить и какое будущее мы приготовим нашим детям. Но, разумеется, я буду думать и о том, какую поддержку мы можем оказать со стороны государства и самоуправлений нашему старшему поколению и всем, кто нуждается в помощи общества.

Я буду думать о том, какую роль должна играть Эстония на международной арене. Но и о том, какими должны быть наши взаимоотношения внутри государства — в том числе между представителями разных национальностей.

К сожалению, начало работы в парламенте нового созыва не будет простым.

В воздухе чувствуется напряжение, общество находится на грани раскола. Решение пригласить в правительство партию EKRE крайне противоречивым — как вы знаете, в знак протеста против этого решения я вышел из состава правления Центристской партии. О стоящем передо мной выборе я ранее писал в своем блоге.

Как любил говорить двукратный премьер-министр Март Лаар, нет ничего хуже неспособности принять решение или его постоянного откладывания ”на потом”. Надеюсь, что меня эта болезнь никогда не затронет!

Спасибо вам всем еще раз. Между прочим, вид на Тоомпеа открывается из многих мест в Пыхья-Таллинне. Глядя на Вышгород, вспоминайте иногда и обо мне.

Я люблю Пыхья-Таллинн. Обещаю, что буду носить вас в своем сердце и на своем новом рабочем месте!

С уважением,
Раймонд Кальюлайд

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