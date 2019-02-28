Спасенный на плотине Синди волк прославился на весь мир

Спасенный волк прославил как клинику, так и всю страну. "Для нас это стало полной неожиданностью! Такой переполох поднялся", — признался директор клиники. Все началось с поста в Facebook, а через день с клиникой связалась международная пресса.

"История попала в Би-би-си, причем без нашего участия. Агентство Би-би-си наткнулось на пост Эстонского союза защиты животных, а потом связалось с нами через ERR, попросило разрешения на использование фотографий", — сообщил Марксон, добавив, что клиника попала под прицел СМИ Швеции, Канады, Америки и агентства Associated Press.

По его словам, люди из разных стран писали клинике в Facebook, чтобы выразить свое сочувствие волку.