Спасение попавших в беду животных | Добровольцы считают, что инстанции реагируют слишком медленно

Представитель департамента Аймар Ракко отмечает, что хотя инфотелефон 1313 и работает круглосуточно, 24/7 департамент на вызовы реагировать не может. ”Время реагирования зависит от конкретного случая и времени оповещения. На сообщения, поступившие поздно вечером или ночью, реагируем утром следующего дня”, — пояснил он.
Ракко отметил, что в случае с летучей мышью из Кийли, оператор инфотелефона посоветовал звонившему отнести ее в поленницу, но тот этого не сделал и вместо этого привлек союз. Член правления союза парирует, что детеныш весил всего два грамма и был слепым, поэтому в поленнице просто бы умер. Ракко говорит, что все же надо было подождать: ”Летучие мыши находят своих детей по голосу, даже если расстояние довольно большое”.
Он поясняет, что с наступлением весны, когда для многих видов начинается период размножения, количество детенышей и птенцов, встречающихся людям, увеличивается. ”Кажущиеся беспомощными милые создания вызывают в людях желание помочь им, например, отнести в безопасное с точки зрения человека место”, — говорит он и добавляет, что этого делать нельзя ни в коем случае. По словам специалиста, часто такие детеныши находятся в ожидании своих родителей, которые отправились на поиски пропитания.
”Вмешиваясь в жизнь животного, например, унося детеныша от матери, предлагая дикому животному неподходящую пищу, принося его к себе домой, мы вместо пользы вредим ему”.
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