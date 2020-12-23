Спасательный департамент желает безопасных праздников. О чем нужно помнить?

”В этом году спасатели получили много вызовов на происшествия, когда причиной было пригорание еды, отжившие свой срок печные системы или неправильные способы отапливания. Люди могли бы сделать мир вокруг безопаснее, если бы следовали простым правилам: готовишь еду — оставайся на кухне, зажигаешь свечи — позаботься о том, чтобы вокруг не было легко возгорающихся материалов и поверхностей, и если у тебя камин, не оставляй его без присмотра. Разумное и безопасное поведение позволит предотвратить несчастья”, — сказала руководитель отдела надзора за пожарной безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе.

Для тех, кто еще продолжает собирать новогодние подарки, у Тагне Тяхе есть практический совет: ”Спасательный департамент обращает внимание на то, что срок службы дымового датчика составляет 3-10 лет, и затем его рабочие характеристики ухудшаются. Поэтому новый дымовой датчик — отличный подарок, как и датчик угарного газа, который скоро станет обязательным в домах с печным отоплением.

Поскольку мы имеем дело со стремительным распространением коронавируса, важно иметь в виду, что в борьбе с ним важен вклад каждого человека — для этого следует исключить близкие контакты и надевать маски, находясь в помещениях. В этом году праздники лучше отметить в узком семейном кругу.

Каждый может сделать праздник безопасными, если будет следовать правилам:



- Проверьте, что ваш дымовой датчик и датчик угарного газа в рабочем состоянии. Для этого следует нажать на кнопку теста.

- Приглядывайте за едой, пока она готовится на плите

- Украшая елку, убедитесь, что гирлянды целые и безопасны. Не оставляйте их гореть на ночь.

- Горящие сечи нельзя ставить вблизи того, что может легко загореться и оставлять без присмотра. Последний задувает огонь!

- Топки с открытым очагом нельзя оставлять без присмотра, поскольку искры могут долететь до ковра и поджечь пол.

- Используйте фейерверки согласно инструкции, которую найдете на упаковке.

- Нельзя перегружать электросеть, использовать следует только электроприборы в рабочем состоянии.