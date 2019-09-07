07.09.2019, 08:35

Спасательный департамент наградил 131 человека знаками отличия


rus.delfi.ee
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Спасательный департамент наградил 131 человека знаками отличия
Päästeamet

Вчера в Доме Братства черноголовых прошла праздничная церемония вручения знаков отличия. На церемонии Спасательный департамент отметил и наградил 131 человека. Все они проявили особенную отвагу при спасении человеческих жизней и имущества или внесли особый вклад в развитие спасательной деятельности. На этой неделе также исполнилось 100 лет со дня создания профессиональной пожарной службы и так называемой сети спасателей, куда входят как добровольные дружины, так и профессиональные спасательный команды.

Медали за спасение человеческих жизней получили 58 человек, из них 11 частных лиц. В числе спасателей, например, молодой человек, который увидел утопающего и вытащил его из холодной воды. Или, например, женщина, которая разбудила соседей во время пожара, проводила их на улицу и тем самым предотвратила гибель нескольких людей.

Всех спасателей поблагодарила президент Эстонской республики Керсти Кальюлайд. ”Вы и ваши истории лучше всего показывают, как сегодня в Эстонии мы создаем чувство безопасности, и как люди помогаем друг другу. Я уверена, что для Эстонии, комбинация из профессиональных спасателей и сети из мотивированных добровольных дружин, и впредь, одно из самых эффективных решений”, — сказала она.

Всего знаками отличия наградили 131 человека. Помимо медалей за спасание жизней также вручили 2 больших золотых креста, 3 обыкновенных золотых креста, 11 серебряных медалей, 31 медалей, 9 медалей с золотыми дубовыми листиками и 18 медалей с серебряными дубовыми листьями.

Золотым крестом наградили управляющего недоходного предприятия Järva-Jaani Tuletõrje Selts Туве Кярнера за развитие добровольческой деятельности спасателей и вклад в Эстонский музей пожарных. Также золотой крест за развитие совместных проектов спасательных служб стран Балтии получил генеральный директор Спасательного департамента Латвии Оскарс Абольниш.

Министр внутренних дел Март Хельме отметил в своей речи, что спасательные работы — это нечто большее, чем тушение пожаров. „Очень важно сотрудничество добровольных дружин с профессиональными спасателями. Именно они создают единую сеть спасателей и являются важным звеном с точки зрения защиты населения и государственной обороны,” сказал Хельме. ”Если мы хотим отпраздновать и следующий юбилей пожарной службы, то должны заниматься государственной обороной, и тут у спасателей очень важная роль”, — поблагодарил спасателей министр внутренних дел.

Генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару отметил на церемонии, что за 100 лет пожарная служба изменилась и стала службой спасения. ”Однако, наши ценности не поменялись — все начинается все же с человека. Каждый из нас входит в так называемую сеть спасателей, так как у каждого из нас в руках ключ к своей безопасности. Но мы должны заботиться и о спасателях. Работа спасателей очень сложная как физически так и духовно. Для Спасательного департамента важен каждый работник. Каждый работник спасает жизни”, — отметил Таммеару.

Спасательный департамент награждает знаками отличия с 1998 года. Церемония награждения проходит 2 раза в год.

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