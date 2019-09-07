Спасательный департамент наградил 131 человека знаками отличия
Вчера в Доме Братства черноголовых прошла праздничная церемония вручения знаков отличия. На церемонии Спасательный департамент отметил и наградил 131 человека. Все они проявили особенную отвагу при спасении человеческих жизней и имущества или внесли особый вклад в развитие спасательной деятельности. На этой неделе также исполнилось 100 лет со дня создания профессиональной пожарной службы и так называемой сети спасателей, куда входят как добровольные дружины, так и профессиональные спасательный команды.
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