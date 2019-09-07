Спасательный департамент наградил 131 человека знаками отличия

Медали за спасение человеческих жизней получили 58 человек, из них 11 частных лиц. В числе спасателей, например, молодой человек, который увидел утопающего и вытащил его из холодной воды. Или, например, женщина, которая разбудила соседей во время пожара, проводила их на улицу и тем самым предотвратила гибель нескольких людей.

Всех спасателей поблагодарила президент Эстонской республики Керсти Кальюлайд. ”Вы и ваши истории лучше всего показывают, как сегодня в Эстонии мы создаем чувство безопасности, и как люди помогаем друг другу. Я уверена, что для Эстонии, комбинация из профессиональных спасателей и сети из мотивированных добровольных дружин, и впредь, одно из самых эффективных решений”, — сказала она.

Всего знаками отличия наградили 131 человека. Помимо медалей за спасание жизней также вручили 2 больших золотых креста, 3 обыкновенных золотых креста, 11 серебряных медалей, 31 медалей, 9 медалей с золотыми дубовыми листиками и 18 медалей с серебряными дубовыми листьями.