Спасательный департамент наградил 131 человека, из них 58 — за спасение жизни
Президент ЭР Керсти Кальюлайд, министр внутренних дел Март Хельме и гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару вручили сегодня в таллиннском Доме Братства черноголовых награды департамента 131 человеку, которые показали особую отвагу при спасении человеческих жизней или внесли вклад в развитие спасательной службы.
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