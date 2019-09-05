05.09.2019, 17:15

Спасательный департамент наградил 131 человека, из них 58 — за спасение жизни


rus.delfi.ee
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Спасательный департамент наградил 131 человека, из них 58 — за спасение жизни
Priit Simson / EPL arhiiv

Президент ЭР Керсти Кальюлайд, министр внутренних дел Март Хельме и гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару вручили сегодня в таллиннском Доме Братства черноголовых награды департамента 131 человеку, которые показали особую отвагу при спасении человеческих жизней или внесли вклад в развитие спасательной службы.

В ходе торжественной церемонии отличившимся сотрудникам и обычным гражданам были вручены: два Больших золотых креста, три Золотых креста, 11 Серебряных крестов, 31 медаль, 9 Медалей за заслугу с золотым дубовым листом и 18 Медалей за заслугу с серебряным дубовым листом.

Медали за спасение жизни (I, II и III класса) были удостоены 58 человек.

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