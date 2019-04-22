Спасательный департамент начинает собирать просроченные сигнальные ракеты

”Любую пиротехнику, как и взрывчатое вещество, необходимо использовать в определенных условиях и соблюдая все правила безопасности. В случае если пиротехника повреждена или прошел ее срок годности, то она становится непредсказуема и опасна для человека”, — рассказал руководитель Северного центра разминирования Спасательного департамента Райдо Таалман.

Использование сигнальных ракет в качестве фейерверка запрещено, а последствия от такого использования видели все, когда в новогоднюю ночь из-за сигнальной ракеты загорелись парники Nurmiko, разрушив семейный бизнес, строившийся годами.

Температура сигнальных ракет и фейерверка достигает 2000 градусов. Однако, их отличие в том, что фейерверк горит до 3 секунд, а сигнальные ракеты 15-45 секунд. Оболочка сигнальной ракеты из металла. После того, как его накалит 2000 градусное пламя, и упав на землю, оно все еще очень горячее и может легко поджечь открытую местность или лес.

Красные сигнальные ракеты и другую пиротехнику, используемую в спасательном арсенале кораблей, запрещено использовать на море и суши при отсутствии опасности!

Собранные сигнальные ракеты будут безопасно уничтожены.

В Харьюмаа и Пярну сбор ракет будет происходить в следующих местах:

27 апреля