Спасатели рассылают жителям Эстонии брошюры "Будь готов!". Некоторые приходят на иностранном языке

Издания Спасательного департамента высылаются на трёх языках — на эстонском, русском и английском. Эстоноязычным жителям высылаются инструкции на эстонском, русскоязычным на русском языке, и говорящим на иных языках — на английском. Данные адресатов взяты из регистра народонаселения. Поскольку в регистре народонаселения данные о родном языке указаны не у всех жителей, при извлечении данных из базы они были классифицированы в качестве иноязычного населения. Поэтому, таким жителям приходят инструкции на иностранном языке.

У жителей, не указавших свои данные о родном языке в регистре народонаселения и поэтому получивших издание на иностранном языке, но желающих получить его на родном языке, будет такая возможность в начале года. Более точная информация о месте и способе получения издания поступит от Спасательного департамента во второй половине декабря.

Каждый житель может исправить как данные своего родного языка, так и другие на странице www.rahvastikuregister.ee.

В дополнении к изданию можно ознакомиться с полезной информацией и в мобильном приложении "Ole valmis!” (”Будь готов!”) и на странице olevalmis.ee.

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