Спасатели предупреждают: выходить на лед еще рано!

Говорите ли с детьми об опасности тонкого льда?

Если в вашем городе или регионе есть внутренний водоем, то с наступлением холодов он оказывается просто магнитом для детей, которые не задумываются об опасности в силу их возраста. Именно поэтому важно говорить с детьми об опасностях, которые таит в себе застывший водоем.

Из хроники Восточного спасательного центра

8 декабря в 15.50 на пульт Центра тревоги поступил вызов о том, что на внутреннем водоеме в Нарве (на пруду на улице Даумана) бегают дети. К сожалению, провести разъяснительную беседу не удалось, завидев машину спасателей дети убежали. К счастью, на этот раз лед детей выдержал. По оценке спасателей, толщина льда была примерно 4 сантиметра.

В течение этих выходных на пульт центра тревоги поступило 6 вызовов из Нарвы по поводу находящихся на льду детей. Большинство, конечно, разбежались при виде машины спасателей.

Спасатели предупреждают, что для того, чтобы на льду было находиться безопасно, его толщина по всей площади водоема должна превышать 10 сантиметров. Но даже несмотря на то, что в Нарве в некоторых водоемах толщина льда именно такая, впереди нас ждет оттепель, а это значит, что пока погодные условия меняются, меняется и состояние льда на внутренних водоемах.

Безопаснее всего выходить на лед после того, как мороз простоит пару недель, то есть постоянная температура воздуха не будет превышать 0 °С и все будет указывать на то, что лед на водоеме стал прочным (например, вставая на него ногой, вы будете чувствовать твердую поверхность).

Опасности на льду