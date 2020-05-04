Спасатель о трагической аварии в Пылвамаа: знаешь, какое скверное это чувство — вырезать из разбитой машины соседского парня?

Побывавший вчера днем на месте трагедии журналист Eesti Päevaleht рассказал, что ”через каждые семь-восемь минут у обочины останавливалась машина, из которой выходили люди, чтобы поставить у дерева поминальную свечу”.

Приехали и родители 23-летней Хедили, погибшей в аварии. Они категорически отказались комментировать случившееся.

Карол Луми — спасатель-доброволец, который работал в субботу на месте происшествия. Он рассказал, что для того, чтобы достать тело Сандера, погибшего водителя, пришлось вырезать его из машины. Сидевший на соседнем сидении Кевин был единственным, кто был способен поддерживать контакт со спасателями.

”Знаешь, какое скверное это чувство, когда ты вырезаешь из разбитой машины соседского парня”, — говорит Луми о Кевине. После того, как его извлекли из машины, Кевин захотел встать, но ему в целях безопасности не разрешили этого сделать.



Пришел к дереву и молодой человек, который лично знал всех, кто находился в машине.

”Сандер был моим другом. Мы виделись три-четыре раза в неделю. По работе он тоже нам помогал”, — рассказал мужчина. Он отметил, что Сандер много лет помогал на одном хуторе. ”Кристьян [работодатель Сандера] был ему за брата. Когда вчера он услышал, что случилось, то был шокирован… Сандер был всегда готов прийти на помощь”.

В версию о том, что водитель не справился с управлением при совершении обгона, он не верит. По его мнению, автомобиль просто вылетел в кювет из-за высокой скорости.

Местные говорят, что Сандер вообще любил ездить быстро и это далеко не первая его авария. В школьные годы, по их словам, Сандер был довольно приличным парнем, хотя и немного ленивым.

Дядя Хедили предполагает, что, скорее всего, молодежь ехала в магазин за алкоголем. По его словам, Сандер был сильно пьян и агрессивен. У Хедили остался сын, которому два с половиной года.