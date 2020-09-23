Спасатель не стал дожидаться полицейского переговорщика и отговорил молодого человека от самоубийства

В 10:54 1 августа 2019 года Пярнуская спасательная команда получила вызов на улицу Суур-Йыэкалда, где ”человек хотел спрыгнуть вниз”.

Спасатели во главе с Рональдом Сюнтом (38) выехали к трехэтажному дому, где на краю балкона стоял молодой человек. В центре тревоги сказали, что он находится в состоянии наркотического опьянения.

Сюнт осмотрел место и пришел к выводу, что использовать подушку безопасности нет смысла, ведь сначала ее надо надуть, и молодой человек это увидит и может специально прыгнуть мимо. Полиция с ним согласилась. Пока переговорщик находился в пути, молодой человек перебрался на крышу, и Сюнт решил подняться. Он планировал затащить молодого человека с края крыши на балкон, но тот сразу велел держаться подальше.

”В такие моменты нужно обращаться к психологии и попытаться залезть ему в голову и ликвидировать эту ужасную мысль, — говорит спасатель. — Если человек хочет свести счеты с жизнью, то нужно помешать этим планам. Он ведь был такой молодой, еще ребенок, просто эмоционально сломлен”.

Сюнт снял каску, убрал ее и все рации и сказал: ”Смотри, я все убрал, давай поговорим! Не делай глупостей. Никто нас не слышит, здесь только мы”. Здесь он, конечно, слукавил, поскольку в квартире молодого человека в полной готовности находилась полиция и скорая.

Спасатель начал говорить. Сначала молодой человек игнорировал его, но потом стал прислушиваться. И отвечать. Он рассказал, что его все бросили, что он никому не нужен и так жить нет смысла. Сюнт ответил, что это не так. ”Нет смысла прекращать жить, поскольку все нематериальное возможно починить. Жизнь возможно начать с чистого листа. Все можно исправить”.

Через 40 минут разговоров парень ”сдался” и спустился вместе с Сюнтом с крыши.

В квартире его уже ждали медики скорой, но ехать в больницу он не хотел и согласился только в случае, если Сюнт поедет вместе с ним. Так они добрались до Пярнуской больницы, где парня передали психиатрам.

Что стало с молодым человеком дальше, Сюнт не знает и не хочет знать. ”Это моя работа. Мне не нужно этого [чтобы люди, которых он спас, искали его]”, — аргументирует спасатель. Тем не менее, в этот вторник ему пришлось смириться с тем, что государство отыскало его и вручило медаль за спасение жизни. Родным парня мужчина советует не быть равнодушными и следить за ним.