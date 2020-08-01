Спад частного потребления в Эстонии прекратился, но перспективы пока неясны

Увеличение объёмов розничных продаж в июне можно было заметить как благодаря быстрому росту платежей с использованием карточек, так и по торговому барометру. Оборот платежей карточками в розничной торговле резко подскочил уже в середине мая, когда были открыты торговые центры. Взятие под контроль распространения коронавируса и снятие ограничений также увеличило передвижение людей.

Общий индекс доверия населения в июне ухудшился, но перспективы экономического положения семей на следующие 12 месяцев улучшились. В июле общая уверенность торгового сектора и ожидания людей в отношении экономического положения собственной семьи на ближайшие месяцы улучшились. Это указывает на то, что розничные продажи продолжат расти и в июле.

При этом жители Эстонии наращивают свои вклады, рост которых ускорился сразу после введения в марте чрезвычайного положения и с тех пор остаётся на высоком уровне. Рост депозитов вызван ограниченными возможностями населения в части потребления (путешествия, развлечения и т. п.), а также неуверенностью людей. По мере роста вкладов частное потребление снижается. Но при этом крупные депозиты являются буфером на случай потенциальных рисков. Розничные продажи товаров составляют почти половину частного потребления, при этом личное потребление составляет почти половину ВВП. Таким образом, изменение розничных продаж влияет примерно на четверть ВВП.

Несмотря на серьёзный шок, который экономика перенесла весной, уровень зарегистрированной безработицы ещё не очень высок. За последние два месяца он оставался на уровне 7,8-7,9%. Известно, что рост безработицы замедлился за счёт выплаты пособий от Кассы по безработице. Эти выплаты получает почти пятая часть работающих в Эстонии. Платёжные отпуска, предоставленные банками компаниям, также оказали положительное влияние, но они закончатся во второй половине сентября. Прекращение платёжных отпусков и компенсация заработной платы могут увеличить безработицу осенью, что, в свою очередь, может ограничить потребление.

Цифры безработицы во многом будут зависеть от восстановления зарубежного спроса и туризма. Индекс деловой активности в еврозоне в июле улучшился. Индекс показывает рост как в сфере услуг, так и в обрабатывающей промышленности. Однако это означает улучшение внешнего спроса. Почти половина экспорта товаров Эстонии идёт в зону евро.