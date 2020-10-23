Создатель коронавирусной карты Эстонии удалил сайт в знак протеста против гомофобии правительства

Если зайти на сайт, то вместо привычной карты можно увидеть поясняющий текст от руководителя проекта и администратора koroonakaart.ee Кигана МакБрайда.

По его словам, коалиция неоднократно показывала, что не относится ко всем людям одинаково. МакБрайд отмечает, что сейчас, во время глобальной пандемии, не самое лучшее время для того, чтобы решать, могут ли два человека, которые любят друг друга, заключать брак.

Foto: Indrek Kald, Delfi

”Как руководитель проекта и сторонник прав ЛГБТ-сообщества я больше могу содержать этот сайт, поддерживая таким образом правительство, которое не желает чтить Конституцию ЭР и создать толерантное и понимающее общество для всех”, — сообщил МакБрайд.

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