Созданный в Эстонии спрей может помочь избежать заражения коронавирусом и сократить риск заражения других

Спрей называется SARS-Cov-2 BioBlock и в ходе первичных исследований показал эффективность против коронавируса.

Возглавлявший создание технологии профессор Март Устав говорит, что спрей основан на препарате, полученном из молозива гипериммунизированных коров. Ученые разработали решение для использования молозива для очищения антител, в результате чего удалось создать спрей против коронавируса.

Профессор Устав уточняет, что SARS-Cov-2 BioBlock — это не лекарство от коронавируса, а противовирусный препарат, действующий на поверхности слизистой носоглотки, где можно сделать вызывающий COVID-19 вирус SARS CoV-2 неактивным.

По словам профессора, используемые в спрее антитела эффективны не только против изначального коронавируса, но и против его более новых штаммов из Великобритании, ЮАР и Бразилии.

Тестирование на животных показало, что если ввести в нос антитела за час перед введение большого объема вируса SARS-CoV-2, то препарат значительно снижает объем вируса в легких. Это значит, что спрей в носоглотке может задержать вирус SARS-CoV-2 и нейтрализовать его.

Глава Chemi-Pharm Рут Олтьер сообщила, что на подходе клинические исследования и тогда при первой возможности начнется производство спрея.

Спрей может быть полезным везде, где сложно соблюдать социальную дистанцию, но и когда заражен кто-то из ваших близких. Самим инфицированным это тоже может быть полезно, чтобы снизить рис заражения своих близких.

При этом спрей не заменяет вакцинацию и ношение маски, а является лишь дополнительной мерой для предотвращения распространения коронавируса.

За создание спрея стоят Icosageni Grupp, AS Chemi-Pharm, OÜ Teadus ja Tegu, Эстонский университет естественных наук и Тартуский университет.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!