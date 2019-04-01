Созданная за миллион евро инфосистема согласования планировок остается невостребованной

К настоящему моменту на RPIS потрачено более 967 000 евро, но в реальности она так и не заработала, обмен информацией по-прежнему идет по электронной почте.

Глава отдела планировок Министерства финансов Тийт Ойдъярв признает, что система сложная, но отмечает, что административное производство также сложное и сделать инфосистему более простой не получается.

"Плюс еще и в том, что система дорабатывалась, то есть искали способы привлечь больше самоуправлений. Но то ли на [частном] рынке лучше маркетинг или инфосистемы лучше, не могу сказать. Сейчас составляется планировка морской зоны, и информацию о ней мы отображаем в рыночном продукте. Увы, эти рыночные продукты развиваются намного быстрее. Ни одна государственная инфосистема не успевает за рыночными разработками, которые постоянно выдумываются", — добавил Ойдъярв.

По словам Ойдъярва, заказ дальнейших разработок инфосистемы будет обсуждаться, особенно с учетом того, что раньше большую часть расходов покрывал Евросоюз, а теперь деньги придется искать в госбюджете.