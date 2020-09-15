Создана веб-страница, посвященная развитию государственной обороны Эстонии

Mинистерство обороны обнародовало новую веб-страницу, которая знакомит с развитием государственной обороны начиная с восстановления независимости Эстонии.
По словам министра обороны Юри Луйка, за это время выросли как военные возможности Эстонии, в том числе огневая мощь частей Сил обороны, так и желание защищать свою страну.
По словам Луйка, велось неуклонное движение к полностью укомплектованным и по-настоящему боеспособным силам обороны обладающим механизированными армейскими частями и максимально защищенными солдатами.
”Сегодня бронетанковый пехотный батальон 1-й пехотной бригады Разведывательного батальона (Scoutspataljon) оснащен тяжелыми боевыми машинами пехоты CV90, чья огневая мощь, мобильность и защита соответствуют мировым стандартам”, — подчеркнул Луйк.
По словам Луйка, приобретение боевых машин пехоты было частью развития маневренности бронетехники Сил обороны Эстонии. Почти 30 лет назад Силы обороны начинали с не имеющих никакой защиты обычных транспортных средств, которые с 2005 года начали постепенно заменять на бронетранспортеры и бронемашины. ”Эффективная военная подготовка может быть обеспечена только при наличии необходимого вооружения и оборудования, в достаточном количестве и достаточных размеров полигонов, учебных полигонов и инфраструктуры”, — добавил Луйк. Сегодня в Эстонии создано семь полигонов. ”Противотанковые возможности Сил обороны Эстонии значительно выросли с приобретением противотанковых ракетных комплексов Javelin; также подписан контракт на поставку противотанковой системы большой дальности Eurospike”, — подчеркнул Луйк.
Луйк привел в качестве примера, что с принятием на вооружение 155-мм гаубиц, дальность артиллерии увеличилась с 15 до 24 — 30 километров. Следующим этапом развития маневренности и дальности стрельбы бронетехники станет приобретение самоходных орудий южнокорейского производства K9 Kõu, первое из которых уже поступило на вооружение Сил обороны и дальность действия которого достигает 40 километров.
Обнародованная веб-страница представляет развитие обороноспособности Эстонии с 1990-х годов до наших дней, от обучения до снабжения и инфраструктуры. Различные индикаторы наглядно демонстрируют как общее развитие, так и изменения, произошедшие в более узких областях, иллюстрируя историю военной обороны и текущую ситуацию. На веб-странице также представлена информация о том, как ведется подготовка действующего персонала и резерва, в какое вооружение или создание какой инфраструктуры инвестируются средства, какой вклад Силы обороны Эстонии вносят в международные операции и каково желание защищать страну у общества в целом.
В течение многих лет Эстония входила в число тех стран НАТО, чьи оборонные расходы остаются на уровне 2% ВВП. Сегодня в этот круг входит значительно больше стран, и в ближайшие годы этот круг еще больше расширится. Однако по номинальным расходам на оборону мы находимся в НАТО в числе последних стран. Но при этом Эстонии удалось сохранить уровень инвестиций в специальное оборонное оборудование выше, чем в большинстве стран НАТО.
План развития государственной обороны на 2017–2026 годы предусматривает, что к 2026 году 1-я пехотная бригада будет преобразована в ударную механизированную пехотную бригаду, а 2-я пехотная бригада — в боеспособную моторизированную бригаду легкой пехоты. Планируется увеличение структуры наземной обороны более чем на десять рот легкой пехоты и тысячу бойцов, также для обеспечения уровня подготовки добровольцев будет продолжено обновление инфраструктуры Сил обороны.
По словам министра обороны Луйка, дополнение независимой обороноспособности коллективной обороной значительно укрепило военный потенциал и обороноспособность Эстонии, поскольку сегодняшнее пространство безопасности является общим. ”Наряду с подтверждением принадлежности к общему пространству ценностей, коллективная оборона — это, среди прочего и способ обеспечить Эстонии доступ к военному потенциалу, который мы не в состоянии были бы приобрести и поддерживать самостоятельно — следует помнить, что закупочная цена каждой системы вооружения или элемента оборудования составляет лишь треть затрат, понесенных в течение всего жизненного цикла ”, — отметил он. ”Именно поэтому в десятилетних планах развития государственной обороны, а также в четырехлетних планах развития Министерства обороны развитие национальной обороны планируется с максимальной детализацией, и с максимальным использованием имеющихся ресурсов”.
Эстония проводила последовательную работу над тем, чтобы обеспечить максимально возможную поддержку союзников для нашей государственной обороны, подтверждением чему является батальон союзников в Тапа, охраняющие воздушное пространство Эстонии самолеты НАТО, и многие другие формы сотрудничества.
Независимый оборонный потенциал Эстонии в значительной степени поддерживает отечественная оборонная промышленность и инвестиции в научные исследования и разработки. В 2019 году Министерство обороны инвестировало в оборонные закупки, инфраструктуру, ИТ-услуги, управление недвижимостью, аутсорсинг услуг питания и различные экономические расходы всего почти 338 миллионов евро. 53%, т. е. чуть более половины денег было направлено в экономику Эстонии.
Веб-страница, посвященная развитию государственной обороны.
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