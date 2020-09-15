Создана веб-страница, посвященная развитию государственной обороны Эстонии(14)
Mинистерство обороны обнародовало новую веб-страницу, которая знакомит с развитием государственной обороны начиная с восстановления независимости Эстонии.
Mинистерство обороны обнародовало новую веб-страницу, которая знакомит с развитием государственной обороны начиная с восстановления независимости Эстонии.
По словам министра обороны Юри Луйка, за это время выросли как военные возможности Эстонии, в том числе огневая мощь частей Сил обороны, так и желание защищать свою страну.
По словам Луйка, велось неуклонное движение к полностью укомплектованным и по-настоящему боеспособным силам обороны обладающим механизированными армейскими частями и максимально защищенными солдатами.
”Сегодня бронетанковый пехотный батальон 1-й пехотной бригады Разведывательного батальона (Scoutspataljon) оснащен тяжелыми боевыми машинами пехоты CV90, чья огневая мощь, мобильность и защита соответствуют мировым стандартам”, — подчеркнул Луйк.
По словам Луйка, приобретение боевых машин пехоты было частью развития маневренности бронетехники Сил обороны Эстонии. Почти 30 лет назад Силы обороны начинали с не имеющих никакой защиты обычных транспортных средств, которые с 2005 года начали постепенно заменять на бронетранспортеры и бронемашины. ”Эффективная военная подготовка может быть обеспечена только при наличии необходимого вооружения и оборудования, в достаточном количестве и достаточных размеров полигонов, учебных полигонов и инфраструктуры”, — добавил Луйк. Сегодня в Эстонии создано семь полигонов. ”Противотанковые возможности Сил обороны Эстонии значительно выросли с приобретением противотанковых ракетных комплексов Javelin; также подписан контракт на поставку противотанковой системы большой дальности Eurospike”, — подчеркнул Луйк.
Луйк привел в качестве примера, что с принятием на вооружение 155-мм гаубиц, дальность артиллерии увеличилась с 15 до 24 — 30 километров. Следующим этапом развития маневренности и дальности стрельбы бронетехники станет приобретение самоходных орудий южнокорейского производства K9 Kõu, первое из которых уже поступило на вооружение Сил обороны и дальность действия которого достигает 40 километров.
Обнародованная веб-страница представляет развитие обороноспособности Эстонии с 1990-х годов до наших дней, от обучения до снабжения и инфраструктуры. Различные индикаторы наглядно демонстрируют как общее развитие, так и изменения, произошедшие в более узких областях, иллюстрируя историю военной обороны и текущую ситуацию. На веб-странице также представлена информация о том, как ведется подготовка действующего персонала и резерва, в какое вооружение или создание какой инфраструктуры инвестируются средства, какой вклад Силы обороны Эстонии вносят в международные операции и каково желание защищать страну у общества в целом.
В течение многих лет Эстония входила в число тех стран НАТО, чьи оборонные расходы остаются на уровне 2% ВВП. Сегодня в этот круг входит значительно больше стран, и в ближайшие годы этот круг еще больше расширится. Однако по номинальным расходам на оборону мы находимся в НАТО в числе последних стран. Но при этом Эстонии удалось сохранить уровень инвестиций в специальное оборонное оборудование выше, чем в большинстве стран НАТО.
План развития государственной обороны на 2017–2026 годы предусматривает, что к 2026 году 1-я пехотная бригада будет преобразована в ударную механизированную пехотную бригаду, а 2-я пехотная бригада — в боеспособную моторизированную бригаду легкой пехоты. Планируется увеличение структуры наземной обороны более чем на десять рот легкой пехоты и тысячу бойцов, также для обеспечения уровня подготовки добровольцев будет продолжено обновление инфраструктуры Сил обороны.
По словам министра обороны Луйка, дополнение независимой обороноспособности коллективной обороной значительно укрепило военный потенциал и обороноспособность Эстонии, поскольку сегодняшнее пространство безопасности является общим. ”Наряду с подтверждением принадлежности к общему пространству ценностей, коллективная оборона — это, среди прочего и способ обеспечить Эстонии доступ к военному потенциалу, который мы не в состоянии были бы приобрести и поддерживать самостоятельно — следует помнить, что закупочная цена каждой системы вооружения или элемента оборудования составляет лишь треть затрат, понесенных в течение всего жизненного цикла ”, — отметил он. ”Именно поэтому в десятилетних планах развития государственной обороны, а также в четырехлетних планах развития Министерства обороны развитие национальной обороны планируется с максимальной детализацией, и с максимальным использованием имеющихся ресурсов”.
Эстония проводила последовательную работу над тем, чтобы обеспечить максимально возможную поддержку союзников для нашей государственной обороны, подтверждением чему является батальон союзников в Тапа, охраняющие воздушное пространство Эстонии самолеты НАТО, и многие другие формы сотрудничества.
Независимый оборонный потенциал Эстонии в значительной степени поддерживает отечественная оборонная промышленность и инвестиции в научные исследования и разработки. В 2019 году Министерство обороны инвестировало в оборонные закупки, инфраструктуру, ИТ-услуги, управление недвижимостью, аутсорсинг услуг питания и различные экономические расходы всего почти 338 миллионов евро. 53%, т. е. чуть более половины денег было направлено в экономику Эстонии.
Веб-страница, посвященная развитию государственной обороны.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Нехитрый способ, чтоб кухонные полотенца сияли от чистоты
Такого люди не ожидали: вот где прячется коронавирус
Медики предупреждают о новом необычном симптоме коронавируса
Больше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет