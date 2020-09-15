Создана веб-страница, посвященная развитию государственной обороны Эстонии

По словам министра обороны Юри Луйка, за это время выросли как военные возможности Эстонии, в том числе огневая мощь частей Сил обороны, так и желание защищать свою страну.

По словам Луйка, велось неуклонное движение к полностью укомплектованным и по-настоящему боеспособным силам обороны обладающим механизированными армейскими частями и максимально защищенными солдатами.

”Сегодня бронетанковый пехотный батальон 1-й пехотной бригады Разведывательного батальона (Scoutspataljon) оснащен тяжелыми боевыми машинами пехоты CV90, чья огневая мощь, мобильность и защита соответствуют мировым стандартам”, — подчеркнул Луйк.

По словам Луйка, приобретение боевых машин пехоты было частью развития маневренности бронетехники Сил обороны Эстонии. Почти 30 лет назад Силы обороны начинали с не имеющих никакой защиты обычных транспортных средств, которые с 2005 года начали постепенно заменять на бронетранспортеры и бронемашины. ”Эффективная военная подготовка может быть обеспечена только при наличии необходимого вооружения и оборудования, в достаточном количестве и достаточных размеров полигонов, учебных полигонов и инфраструктуры”, — добавил Луйк. Сегодня в Эстонии создано семь полигонов. ”Противотанковые возможности Сил обороны Эстонии значительно выросли с приобретением противотанковых ракетных комплексов Javelin; также подписан контракт на поставку противотанковой системы большой дальности Eurospike”, — подчеркнул Луйк.

Луйк привел в качестве примера, что с принятием на вооружение 155-мм гаубиц, дальность артиллерии увеличилась с 15 до 24 — 30 километров. Следующим этапом развития маневренности и дальности стрельбы бронетехники станет приобретение самоходных орудий южнокорейского производства K9 Kõu, первое из которых уже поступило на вооружение Сил обороны и дальность действия которого достигает 40 километров.

Обнародованная веб-страница представляет развитие обороноспособности Эстонии с 1990-х годов до наших дней, от обучения до снабжения и инфраструктуры. Различные индикаторы наглядно демонстрируют как общее развитие, так и изменения, произошедшие в более узких областях, иллюстрируя историю военной обороны и текущую ситуацию. На веб-странице также представлена информация о том, как ведется подготовка действующего персонала и резерва, в какое вооружение или создание какой инфраструктуры инвестируются средства, какой вклад Силы обороны Эстонии вносят в международные операции и каково желание защищать страну у общества в целом.