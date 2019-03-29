Создается автостоянка у Лаэнемереской гимназии
Благоприятные погодные условия позволяют продолжить с 3 апреля прерванное на зиму создание стояночных мест и пешеходного перехода вдоль Нарвского шоссе около Ляэнемереской гимназии.
Благоприятные погодные условия позволяют продолжить с 3 апреля прерванное на зиму создание стояночных мест и пешеходного перехода вдоль Нарвского шоссе около Ляэнемереской гимназии.
Работы начнутся с приведения в порядок поребрика, затем будет создан нерегулируемый пешеходный переход с островком безопасности около автобусной остановки "Козе теэ", а потом — места для стоянки 11 автомобилей.
В порядок будет приведена платформа ожидания на остановке, переход приспособлен для нужд людей с расстройствами зрения. Кроме того, будет проложена ливневая канализация. Стоимость работ — 318 000 евро, срок окончания — 31 мая.
Работы вызовут ограничения для движения транспорта в этом районе, водителей просят быть внимательными к указаниям временных дорожных знаков.
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