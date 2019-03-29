Создается автостоянка у Лаэнемереской гимназии

Работы начнутся с приведения в порядок поребрика, затем будет создан нерегулируемый пешеходный переход с островком безопасности около автобусной остановки "Козе теэ", а потом — места для стоянки 11 автомобилей.

В порядок будет приведена платформа ожидания на остановке, переход приспособлен для нужд людей с расстройствами зрения. Кроме того, будет проложена ливневая канализация. Стоимость работ — 318 000 евро, срок окончания — 31 мая.

Работы вызовут ограничения для движения транспорта в этом районе, водителей просят быть внимательными к указаниям временных дорожных знаков.