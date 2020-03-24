Союз врачей предлагает премьер-министру приостановить плановое лечение и закрыть салоны красоты и торговые центры

"Мы предлагаем руководителю чрезвычайного положения приостановить во всей стране плановое лечение и лечение зубов в том числе в частных клиниках, прекратить оказание услуг красоты, закрыть торговые центры, магазины и учреждения обслуживания, услуги которых не являются ежедневно необходимыми. У входов в продуктовые магазины и аптеки должна быть обеспечена дезинфекция рук, время работы нужно сократить", — говорится в обращении.

Приводим перевод обращения в полном объеме:

"Дорогие люди!

Распространению коронавируса мы можем воспрепятствовать каждый сам и все вместе. У нас нет причины надеяться, что в Эстонии пандемия будет протекать по-другому, чем в других странах, следовательно, разумно учиться на опыте других стран.

Чрезвычайное положение продолжается только десяток дней, и никто не знает, сколько мы должны будем таким образом продержаться. Пожалуйста, оставайтесь дома, мойте руки, заботьтесь о пожилых и детях, избегайте встреч с другими людьми в том числе на открытом воздухе и не позволяйте своим детям собираться на спортивных и детских площадках.

Как врачи мы трудимся на благо пациентов так хорошо, как можем, сотрудничество государства и всего общества помогает нам.

Ограничения во врачебной помощи и строгие правила, например, недопуск опорных лиц на роды, продуманы и введены по рекомендациям специалистов. Они создают неудобства, но не вредят пациентам, а защищают их и работников здравоохранения.