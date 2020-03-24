24.03.2020, 14:40

Союз врачей предлагает премьер-министру приостановить плановое лечение и закрыть салоны красоты и торговые центры

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Nakkuskliinik, palat
Nakkuskliinik, palatFoto: Ilmar Saabas

"Система здравоохранения выстоит, если мы сможем предотвратить резкое увеличение количества больных и исчерпание способности интенсивной терапии, как, к сожалению произошло, например, в Италии. Для этого нужно еще больше уменьшить контакты между людьми, чтобы остановить заражение", — пишет Союз врачей в открытом обращении.

"Мы предлагаем руководителю чрезвычайного положения приостановить во всей стране плановое лечение и лечение зубов в том числе в частных клиниках, прекратить оказание услуг красоты, закрыть торговые центры, магазины и учреждения обслуживания, услуги которых не являются ежедневно необходимыми. У входов в продуктовые магазины и аптеки должна быть обеспечена дезинфекция рук, время работы нужно сократить", — говорится в обращении.

Приводим перевод обращения в полном объеме:

"Дорогие люди!

Распространению коронавируса мы можем воспрепятствовать каждый сам и все вместе. У нас нет причины надеяться, что в Эстонии пандемия будет протекать по-другому, чем в других странах, следовательно, разумно учиться на опыте других стран.

Чрезвычайное положение продолжается только десяток дней, и никто не знает, сколько мы должны будем таким образом продержаться. Пожалуйста, оставайтесь дома, мойте руки, заботьтесь о пожилых и детях, избегайте встреч с другими людьми в том числе на открытом воздухе и не позволяйте своим детям собираться на спортивных и детских площадках.

Как врачи мы трудимся на благо пациентов так хорошо, как можем, сотрудничество государства и всего общества помогает нам.

Ограничения во врачебной помощи и строгие правила, например, недопуск опорных лиц на роды, продуманы и введены по рекомендациям специалистов. Они создают неудобства, но не вредят пациентам, а защищают их и работников здравоохранения.

Большая часть планового лечения приостановлена, и врачи готовятся к росту количества пациентов с коронавирусом, но часть частных медицинских учреждений и стоматологов, к сожалению, продолжают примем пациентов. Это способствует распространению вируса, также используют средства индивидуальной защиты, которые нужно поберечь для тех работников здравоохранения, которые должны продолжать работу.

Система здравоохранения выстоит, если мы сможем предотвратить резкое увеличение количества больных и исчерпание способности интенсивной терапии, как, к сожалению произошло, например, в Италии. Для этого нужно еще больше уменьшить контакты между людьми, чтобы остановить заражение.

Мы предлагаем руководителю чрезвычайного положения приостановить во всей стране плановое лечение и лечение зубов в том числе в частных клиниках, прекратить оказание услуг красоты, закрыть торговые центры, магазины и учреждения обслуживания, услуги которых не являются ежедневно необходимыми. У входов в продуктовые магазины и аптеки должна быть обеспечена дезинфекция рук, время работы нужно сократить.

Желаем всем сил, ответственности и спокойствия. Будьте здоровы!"

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
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  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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