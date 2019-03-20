Союз врачей: Хельме должен извиниться перед гинекологами за свои высказывания

”Число абортов благодаря женским врачам в разы снизилось”, — утверждает Союз врачей.

”Врачи помогают людям и дают советы, но должны уважать и решения пациента. Увы, аборты — одна из частей гинекологии. Обвинять гинекологов в нарушении прапв человека и врачебной клятвы за то, что они делают свою работу — несправедливо и оскорбительно”, — считают представители организации.

Союз полагает, что высказывания Мартина Хельме о врачах во вчерашней передаче на ЭТВ непозволительны членам Рийгикогу, и он должен извиниться.

А именно: вчера Хельме-младший заявил, что в Эстонии до рождения убивают 4 500 — 6 000 детей, у кого есть право на жизнь. Эта цифра, по оценке Хельме, ”ужасающе велика”.