Союз водных предприятий Эстонии просит людей использовать туалет и раковину по прямому назначению

Количество городских отходов, попадающих на очистные сооружения, вызывает тревогу. К сожалению, общая канализация слишком часто используется в качестве замены мусорного ведра.

"Во второй половине лета, когда начинается сезон консервирования, количество бытовых отходов в канализации увеличивается в геометрической прогрессии. Считается нормальным, что биоразлагаемые материалы, такие как непригодные для использования помидоры и огурцы, стебли ягод, фруктовые очистки и т.д., могут быть выброшены в унитаз“, - объясняет Пилле Аарма, генеральный директор союза.

Другие пищевые отходы также создают серьезные проблемы. На стенке трубы образуется слой жира, который постоянно растет, потому что к нему прилипают другие нетвердые частицы. В результате образуется большой сгусток, состоящий преимущественно из жира, который препятствует поступлению сточных вод на очистные сооружения.

По словам Пилле Аарма, нетрудно сделать вывод, что выброс отходов в канализацию вызывает засоры и, что еще хуже, также выход из строя или даже поломку насосов очистных сооружений. Поэтому Союз водных предприятий Эстонии просит людей соблюдать общие правила как использования канализации, так и обращения с отходами. Для сбора отходов имеются соответствующие контейнеры. В унитаз должны попадать только бытовые сточные воды.

Ватные палочки, гигиенические повязки, тампоны, подушечки для снятия макияжа, салфетки, презервативы, волосы, кофейная гуща, упаковка, пластмассовые изделия, лекарства, химикаты, носки, окурки и т. д. нельзя выбрасывать в туалет. Пластиковые освежители, которые крепятся к унитазу, также не должны попадать в унитаз, так как они являются нерастворимыми в воде продуктами. Кроме того, кажущаяся безвредной бытовая бумага является частой причиной засоров, потому что она недостаточно быстро растворяется в воде.

Если вода больше не проходит по трубопроводу:

- Сначала используйте горячую воду и вантуз для устранения засоров. Если горячей воде удается растопить застывший жир и с помощью вакуума, создаваемого вантузом, придать засору небольшой импульс, то в более легких случаях трубы могут быть очищены экологически чистым способом.