Союз студенческих объединений поддерживает отмену экзаменов

Союз студенческих объединений Эстонии считает, что в этом году стоит отделить получение диплома об окончании обучения от сдачи экзаменов. Соответсвующее открытое обращение было направлено в Рийгикогу.
Союз подчеркивает, что это может относится и к школьным экзаменам, так как перейти на последующую ступень обучения можно и на основе других результатов.
Студенческие объединения также считают, что продлевать учебный год нельзя, так как это ставит под угрозу возможность выпускников начать обучение на следующей ступени в 2020/2021 учебном году.
Ученикам нужно как минимум 3 недели для подготовки к экзаменам, чтобы пройти консультации и пробные экзамены. У них должны быть равные возможности с выпускниками предыдущих лет, указано в обращении.
Союз учителей Эстонии придерживается схожего мнения.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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