Союз страховых обществ обновил общие положения практик страхования

Член правления Эстонского союза страховых обществ Лаури Потсепп считает, что передовая практика страхования нужна как самим страховщикам, так и клиентам. ”Такое описание унифицирует практические действия страховщика и помогает ему развивать услугу, поддерживать хорошие отношения с клиентами и эффективно возмещать ущерб. Клиенту есть смысл ознакомиться с передовой практикой, если он считает, что страховое общество ущемляет его права”, — сказал Лаури Потсепп.

”Все чаще договоры страхования заключаются онлайн, это удобное и быстрое решение для клиента и страховщика. Но на сайте нет дежурного страхового специалиста, который проконсультировал бы клиента. Передовая практика уделяет особое внимание процессу заключения страхового договора онлайн — страховщик должен четко сформулировать сопутствующие вопросы, чтобы клиент не ошибся в выборе”, — пояснил Лаури Потсепп.

Юрист Swedbank Пирет Коллом отметила, что описание передовой практики было обновлено в результате сотрудничества между страховыми обществами и союзом. ”Наиболее существенное изменение касается выяснения заинтересованности клиента в страховке и предоставления ему информации до заключения договора. Страховые общества придают огромное значение чтобы у клиента было достаточно информации о приобретаемой услуге и заключаемый договор соответствовал его потребностям”, — сказала Пирет Коллом.

По словам юриста If Kindlustus Ээро Йоханнеса, страховка по своей сути предназначена для неожиданных ситуаций. ”Если о наступлении того или иного события известно заранее, то это не страховой случай и оказание услуги страхования исключено. Данный принцип упомянут и в описании передовой практики страхования”, — добавил Ээро Йоханнес.