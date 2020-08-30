Союз страховых обществ: дети получают травмы чаще всего дома и в школе

По словам исполнительного директора Союза страховых обществ Эстонии Марта Йессе, перед началом обучения в школе целесообразно продумать риски, связанные с детьми и семьей, и напомнить детям о правилах дорожного движения и возможных опасностях на пути в школу.

”Травма, например, перелом ноги или глубокая рана, оказывает существенное негативное влияние на жизнь человека и может повлиять также на его доход. Поэтому родителям стоит оформить страхование несчастного случая для всей семьи, которое поможет покрыть неожиданные расходы в случае получения травмы, а также в случае нетрудоспособности и постоянного недостатка здоровья”, — сказал Йессе.

Как выяснилось из исследования ”Травмы детей в Эстонии в 2016–2018-м годах”, проведенного Институтом развития здоровья, люди обращаются к врачу с травмами у детей около 50 тысяч раз в год. Таким образом, в течение года в лечении в связи с травмой нуждается каждый пятый живущий в Эстонии ребенок.

По словам менеджера по продуктам страхования несчастных случаев страховой компании Salva Kindlustuse Тийны Велли-Вяллик, чаще всего дети получают травмы при падении дома, в школе и на тренировке. ”Определенные опасности присутствуют и на пути в школу: дети падают с велосипеда или самоката. Распространены такие травмы как ссадины и кровоподтеки, в худшем случае бывают переломы, глубокие раны или вывихи”, — сказала Велли-Вяллик.

По данным вышеуказанного исследования, проведенного Институтом развития здоровья, чаще всего, а именно в 44 процентах случаев, причиной травм становятся падения. В 34 процентах случаев это повреждения каким-либо предметом, например, игрушечным мечом, веткой или луком для стрельбы. Также бывают травмы от ударов, например, о кровать, стол или радиатор. На третьем месте, с восемью процентами, стоят травмы, полученные от животного или человека, например, укус собаки или столкновение детей на спортивной площадке.

По словам руководителя отдела рассмотрения ущербов страховой компании Gjensidige Маарики Мюрк, множество опасных для детей ситуаций возникает в то время, когда они очень увлечены игрой. ”Распространены такие несчастные случаи как падения и поскальзывания на игровой площадке, лестнице и батуте. Также несчастные случаи происходили, например, во время прогулки с домашним питомцем семьи”, — сказала Мюрк.