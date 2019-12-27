Союз спасателей: призываем не запускать фейерверки

В этом году Союз спасателей и ERGO kindlustus призывают людей по возможности воздержаться от запуска фейерверков. ”Не каждому стоит становиться пиротехником. Запуск фейерверков лучше оставить профессионалам, да и то лишь по случаю новогодних праздников. Вместо того, чтобы создавать опасность себе самим, окружающим, животным и природе в целом, найдите подходящее место, чтобы насладиться масштабным общегородским фейерверком. А сэкономленные деньги можно, например, пожертвовать добровольным спасателям, которые, как мы надеемся, смогут провести праздники с семьей и со своими домашними любимцами”, — отметил председатель правления Союза спасателей Кайдо Таберланд. Деятельность добровольных спасателей можно поддержать здесь.

”Если что-то идет не так, чаще всего травмы — например, ожоги — получает сам запускающий”, — сказала руководитель сферы рассмотрения ущербов ERGO kindlustus Катерина Лепвальтс. Небрежное обращение с пиротехникой также может причинить вред окружающим людям или находящимся поблизости зданиям. Например, при запуске фейерверков среди многоквартирных домов бывали случаи возгорания хранящихся на балконах вещей. ”Особую осторожность следует проявлять, если при запуске фейерверков присутствуют дети. Вспоминается случай, когда ”батарея” фейерверков опрокинулась и вылетевшая из нее ракета повредила глаза находившемуся рядом ребенку”, — добавила Лепвальтс.