Союз спасателей: будьте осторожны с огнем, алкоголем и вирусом!

Чтобы праздники прошли максимально безопасно, Союз спасателей и страхования компания ERGO призывают жителей Эстонии сохранять здравомыслие при разведении огня и во время празднования в целом, а также учитывать опасность распространения коронавируса.

”Наблюдая за поведением людей в последние недели, можно подумать, что угроза коронавируса миновала, хотя на самом деле это далеко не так. Искренне рекомендую на этот раз отпраздновать Иванов день в узком кругу семьи или друзей. Важно уяснить основы безопасного разжигания костра и оставаться голосом здравого смысла для всех участников празднования”, — сказала председатель правления Союза спасателей Пия Каллас.

По оценке ERGO, к наиболее крупным ущербам по-прежнему приводят пожары — они составляют всего 2% всех страховых случаев, но в финансовом смысле на них приходится целых 25% выплаченных компенсаций.

”Вспоминается случай, когда из-за слишком сильного ветра огонь из оставшегося гореть гриля перекинулся на жилой дом. В результате пожара фасаду здания потребовался основательный ремонт, а общие расходы — не считая переживаний членов семьи — составили 70 000 евро”, — руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс описала, как даже небольшой источник огня может привести к масштабному пожару.

Хотя несчастья не всегда можно избежать, каждый в состоянии сделать все от него зависящее, чтобы постараться его предотвратить. Союз спасателей и ERGO дают десять советов на Иванов день и на летний период в целом.

