Союз спасателей: будьте осторожны с огнем, алкоголем и вирусом!

Чтобы праздники прошли максимально безопасно, Союз спасателей и страхования компания ERGO призывают жителей Эстонии сохранять здравомыслие при разведении огня и во время празднования в целом, а также учитывать опасность распространения коронавируса.
”Наблюдая за поведением людей в последние недели, можно подумать, что угроза коронавируса миновала, хотя на самом деле это далеко не так. Искренне рекомендую на этот раз отпраздновать Иванов день в узком кругу семьи или друзей. Важно уяснить основы безопасного разжигания костра и оставаться голосом здравого смысла для всех участников празднования”, — сказала председатель правления Союза спасателей Пия Каллас.
По оценке ERGO, к наиболее крупным ущербам по-прежнему приводят пожары — они составляют всего 2% всех страховых случаев, но в финансовом смысле на них приходится целых 25% выплаченных компенсаций.
”Вспоминается случай, когда из-за слишком сильного ветра огонь из оставшегося гореть гриля перекинулся на жилой дом. В результате пожара фасаду здания потребовался основательный ремонт, а общие расходы — не считая переживаний членов семьи — составили 70 000 евро”, — руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс описала, как даже небольшой источник огня может привести к масштабному пожару.
Хотя несчастья не всегда можно избежать, каждый в состоянии сделать все от него зависящее, чтобы постараться его предотвратить. Союз спасателей и ERGO дают десять советов на Иванов день и на летний период в целом.
- Соблюдайте дистанцию — у общественного костра, а также во время крупных дружеских встреч в домашнем саду.
- Договоритесь, кто из вашей компании будет отвечать за безопасность костра и праздника в целом: следить, чтобы разведение огня и приготовление гриля была безопасным, чтобы люди знали меру в употреблении алкогольных напитков, а также не усаживались в одном месте слишком большими группами.
- Костер высотой менее 1 метра должен находиться на расстоянии не менее 8 метров от зданий. Костер большего размера — на расстоянии не менее 15 метров.
- Если вы планируете разводить костер в лесу, делать это можно только в предусмотренном для этого и подготовленном месте. В противном случае убедитесь, что костер находится на расстоянии не менее 20 метров от леса.
- Разводите огонь на невоспламеняющейся поверхности. Огородите его земляным валом или камнями, а также очистите область вокруг костра не менее чем на полметра.
- Зажигайте костер только в спокойную погоду и следите за тем, чтобы искры не летели на здания. Для обеспечения пожарной безопасности скорость ветра не должна превышать 5,4 м/с.
- Для безопасного костра Ивановой ночи используйте только чистую древесину.
- Не оставляйте огонь без присмотра. Держите поблизости около 10 литров воды или шестикилограммовый огнетушитель.
- В конце праздника дайте костру полностью прогореть или погасите его водой.
- Если вы хотите приготовить гриль, делайте это как минимум в 5 метрах от зданий.
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