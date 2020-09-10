Союз родителей: не стоит спешить с переходом на дистанционное обучение

"Поспешным" решение Таллиннской горуправы ввести ограничения в школах назвал в четверг в передаче "Terevisioon" на телеканале ETV председатель правления ELVL Айвар Халлер, выразив согласие с аналогичным мнением профессора микробиологии Ирьи Лутсар.

"Если профессор вирусологии (Ирья Лутсар — ред.) что-то говорит, то следует исходить из ее [слов], а не из [слов] политиков, которые могут действовать под давлением иных обстоятельств", — сказал Халлер.

По мнению Халлера, каждая школа должна иметь возможность самостоятельно принимать решение о переходе на дистанционное обучение, основываясь на рекомендациях специалистов.

Председатель правления Союза родителей считает, что весенний опыт дистанционного обучения оказался настоящей борьбой за выживание, последствия которой будут сказываться годами, и нужно всеми силыми избежать повторения этого стрессового опыта.

При этом главным образом Союз родителей озабочен количеством времени, которое дети проводят за экраном во время дистанта. По мнению представителей Союза, это не менее опасный для здоровья фактор, чем социальные контакты.

"Страх — плохой советчик. Возможно, нам следует действовать умнее", — считают представители ELVL.

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