Союз работодателей и торговая палата поддерживают требование пустить в страну иностранную рабочую силу

Организации сообщили, что работодатели не смогут справиться, имея в распоряжении лишь эстонскую рабочую силу. Поэтому правительство должно немедленно открыть границу для иностранных рабочих, которых не возможно заменить местными, считают они. Разумеется, соблюдая все меры осторожности, вызванные коронавирусом.

Работодатели отмечают, что Эстония переживет отсутсвие новой обуви и одежды, но будет очень сложно, если поля останутся не культивированными, а животные неухоженными.

Они считают, что заменить иностранную рабочую силу на местную в считанные дни до начала сезонных работ просто нереально. Для начинающихся в апреле работ необходимом около 2000 иностранных рабочих.

Как уже писал Delfi, в 2019 году в Эстонии на предприятиях сельского, лесного, рыбного хозяйства работали более 5000 сезонных рабочих, большая часть которых была с Украины.

"Сезонным рабочим, у которых разрешение на работу истекает, но кто готов продолжить работу в Эстонии, нужно в срочном порядке создать для этого возможность", — сказал министр сельской жизни Эстонии Арво Аллер.

Он также подчеркнул необходимость сделать гибче правила предоставления субсидий производителям продуктов питания.

Как отмечает издание Ärileht, в особенно тревожную ситуацию попали предприниматели, которые выращивают клубнику. Для обеспечения сезонных работ требуется 1500 человек, которых в Эстонии просто не найти.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!