Союз работников образования и предметные общества учителей: госэкзамены в основной школе следует оставить

Руководители организаций, представляющих учителей, на проходившей встрече пришли к выводу, что у Министерства образования и науки отсутствует ясная стратегия по привлечению участников, отсутствует система и временные рамки для проведения анализа не были адекватными.
На встрече было подчёркнуто, что развитие образования имеет для Эстонии стратегическое значение и должно стоять выше повседневной политики.
Было признано, что серьёзнейшей проблемой в сфере образования Эстонии является недостаточное количество молодых учителей, особенно учитывая средний возраст педагогического состава на сегодня.
Разработка учебных программ должна исходить из образовательной стратегии, научного обоснования, должна интегрировать разные ступени и виды школ. Разработка внешнего оценивания должна стать частью разработки учебных программ.
На сегодняшний день к направленному 14-ого октября 2019 г. парламентской комиссии по культуре и Министерству образования и науки открытому обращению по поддержке проведения единых выпускных экзаменов в основной школе присоединилось 23 предметных общества учителей:
Общество математики Эстонии
Союз учителей химии Эстонии
Общество учителей биологии Эстонии
Отделение учителей физики общества физики Эстонии
Общество учителей географии Эстонии
Общество учителей истории и обществоведения Эстонии
Союз учителей класса Эстонии
Общество учителей экономики и предпринимательства Эстонии
Общество учителей родного языка Эстонии
Общество учителей английского языка Эстонии
Общество учителей немецкого языка Эстонии
Общество учителей финского языка Эстонии
Союз физического воспитания Эстонии
Союз учителей музыки Эстонии
Общество художественного образования
Правление палаты сотрудничества обществ учителей Эстонии
Союз технологических дисциплин Эстонии
Общество учителей шведского языка Эстонии
Союз работников детских садов
Общество учителей рукоделия ”Айта”
Союз учителей естественных наук
Общество дошкольного образования
Союз учителей русского языка и литературы
Правление Союза работников образования
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