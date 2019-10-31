Союз работников образования и предметные общества учителей: госэкзамены в основной школе следует оставить

Как сообщается в пресс-релизе, руководители вышеназванных организаций посчитали необходимым уточнить и обсудить свои точки зрения, на состоявшейся 30-ого октября встрече.

Союз работников образования (EHL) в отличии от предметных союзов был привлечён к работе круглого стола, где по инициативе Министерства образования и науки рассматривались аргументы ”за” и ”против” выпускных экзаменов в основной школе и гимназии. Председатель правления EHL Реэмо Волтри признался, что, так как промежуток времени, выделенный Министерством образования и науки на привлечение членов организации и формирование точки зрения был коротким, то решение поддержать изменения в проведении выпускных экзаменов в основной школе было принято лишь правлением EHL. Последующие обсуждения в разных областях Эстонии показали, что большинство учителей выступает за проведение единых выпускных экзаменов в основной школе.

На вчерашней встрече было признано, что в работе организованного Министерством образования и науки круглого стола не принимало участия ни одного представителя предметных обществ. Нельзя считать точку зрения узкого круга круглого стола (например, директора государственных гимназий) представительной. При составлении законопроекта 57SE Министерство образования и науки опиралось лишь на позиции, прозвучавшие за круглым столом, не были учтены результаты научных исследований и подробных анализов, также без внимания осталось экспертное мнение учителей.