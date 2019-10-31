31.10.2019, 09:40

Союз работников образования и предметные общества учителей: госэкзамены в основной школе следует оставить

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eksamidFoto: Madis Kallas

На проходившем 15 октября открытом заседании парламентской Комиссии по культуре выяснилось, что крупнейший в Эстонии профсоюз работников образования (EHL), как и предметные общества учителей Эстонии, поддерживает сохранение единых выпускных экзаменов в основной школе.

Как сообщается в пресс-релизе, руководители вышеназванных организаций посчитали необходимым уточнить и обсудить свои точки зрения, на состоявшейся 30-ого октября встрече.

Союз работников образования (EHL) в отличии от предметных союзов был привлечён к работе круглого стола, где по инициативе Министерства образования и науки рассматривались аргументы ”за” и ”против” выпускных экзаменов в основной школе и гимназии. Председатель правления EHL Реэмо Волтри признался, что, так как промежуток времени, выделенный Министерством образования и науки на привлечение членов организации и формирование точки зрения был коротким, то решение поддержать изменения в проведении выпускных экзаменов в основной школе было принято лишь правлением EHL. Последующие обсуждения в разных областях Эстонии показали, что большинство учителей выступает за проведение единых выпускных экзаменов в основной школе.

На вчерашней встрече было признано, что в работе организованного Министерством образования и науки круглого стола не принимало участия ни одного представителя предметных обществ. Нельзя считать точку зрения узкого круга круглого стола (например, директора государственных гимназий) представительной. При составлении законопроекта 57SE Министерство образования и науки опиралось лишь на позиции, прозвучавшие за круглым столом, не были учтены результаты научных исследований и подробных анализов, также без внимания осталось экспертное мнение учителей.

Руководители организаций, представляющих учителей, на проходившей встрече пришли к выводу, что у Министерства образования и науки отсутствует ясная стратегия по привлечению участников, отсутствует система и временные рамки для проведения анализа не были адекватными.

На встрече было подчёркнуто, что развитие образования имеет для Эстонии стратегическое значение и должно стоять выше повседневной политики.

Было признано, что серьёзнейшей проблемой в сфере образования Эстонии является недостаточное количество молодых учителей, особенно учитывая средний возраст педагогического состава на сегодня.

Разработка учебных программ должна исходить из образовательной стратегии, научного обоснования, должна интегрировать разные ступени и виды школ. Разработка внешнего оценивания должна стать частью разработки учебных программ.

На сегодняшний день к направленному 14-ого октября 2019 г. парламентской комиссии по культуре и Министерству образования и науки открытому обращению по поддержке проведения единых выпускных экзаменов в основной школе присоединилось 23 предметных общества учителей:

Общество математики Эстонии

Союз учителей химии Эстонии

Общество учителей биологии Эстонии

Отделение учителей физики общества физики Эстонии

Общество учителей географии Эстонии

Общество учителей истории и обществоведения Эстонии

Союз учителей класса Эстонии

Общество учителей экономики и предпринимательства Эстонии

Общество учителей родного языка Эстонии

Общество учителей английского языка Эстонии

Общество учителей немецкого языка Эстонии

Общество учителей финского языка Эстонии

Союз физического воспитания Эстонии

Союз учителей музыки Эстонии

Общество художественного образования

Правление палаты сотрудничества обществ учителей Эстонии

Союз технологических дисциплин Эстонии

Общество учителей шведского языка Эстонии

Союз работников детских садов

Общество учителей рукоделия ”Айта”

Союз учителей естественных наук

Общество дошкольного образования

Союз учителей русского языка и литературы

Правление Союза работников образования

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