Союз профсоюзов: местные русские отлично понимают важность чрезвычайного положения(3)
Глава ида-вируского отделения союза профсоюзов Александр Старцев считает, что Март Хельме ошибся, когда сказал, что в Эстонии проблема с русскоязычными, которые из-за пребывания в другом инфополе не понимают, почему распространение коронавируса опасно.
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