28.03.2020, 11:06

Союз профсоюзов: местные русские отлично понимают важность чрезвычайного положения

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Ametiühingute kogupereüritus
Ametiühingute kogupereüritusFoto: Ilmar Saabas

Глава ида-вируского отделения союза профсоюзов Александр Старцев считает, что Март Хельме ошибся, когда сказал, что в Эстонии проблема с русскоязычными, которые из-за пребывания в другом инфополе не понимают, почему распространение коронавируса опасно.

"Русскоязычные очень хорошо знают, как вести себя в нынешней ситуации, осознают серьезность и противостоят вирусу так же, как и эстонцы. Не нужно делать преждевременные выводы", — сказал Старцев.

Также он добавил, что в ситуации, когда все меняется очень быстро, нужно больше информации на русском языке.

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