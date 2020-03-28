Союз профсоюзов: местные русские отлично понимают важность чрезвычайного положения

"Русскоязычные очень хорошо знают, как вести себя в нынешней ситуации, осознают серьезность и противостоят вирусу так же, как и эстонцы. Не нужно делать преждевременные выводы", — сказал Старцев.

Также он добавил, что в ситуации, когда все меняется очень быстро, нужно больше информации на русском языке.

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