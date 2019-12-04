04.12.2019, 16:14

Союз продавцов э-сигарет: вейп — не причина смерти, всему виной купленное на черном рынке конопляное масло

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USA-ELECTION/STOCKS-MARIJUANA
USA-ELECTION/STOCKS-MARIJUANAFoto: Carlos Osorio, REUTERS/Scanpix

Член Союза продавцов электронных сигарет Тоомас Вийло встал на защиту э-сигарет. Он считает, что прежде чем говорить о вреде вейпинга, нужно найти действительную причину заболеваний после курения.

"Трагические случаи, произошедшие в США (у вейпера впервые диагностировали тяжелое респираторное заболевание), вызваны тем, что пострадавшие курили купленное на черном рынке конопляное масло (масло ТНС), обладающее психотропным эффектом.

Поскольку вначале отсутствовала информация о том, какие болезни может вызвать данное вещество, вся вина за случившееся была возложена на электронные сигареты. Это ошибочно, ведь электронная сигарета – всего лишь устройство. Позднее большинство пострадавших подтвердили, что использовали в электронных сигаретах масло ТНС вместо специальной жидкости, предназначенной для сигарет. Государственное учреждение США, ответственное за защиту здоровья американской нации, FDA (Food & Drug Administration) также предупреждает в своем пресс – релизе об опасности, которую несут жидкости, купленные на черном рынке.

Важно отметить, что в Эстонии и других странах Евросоюза как для самих устройств, так и для используемых в них жидкостей действуют очень строгие законы, и купить жидкости, аналогичные тем, что привели к трагедиям, в официальных пунктах торговли невозможно. Жидкости для электронных сигарет имеют налоговые марки, зарегистрированы в Европейском Союзе и прошли тесты Департамента здоровья, которые подтверждают, что продукты качественные и легальные. Если на товаре отсутствует налоговая марка или жидкость не прошла лабораторные тесты, продавать ее запрещено, ведь это может быть в том числе и продукт, произведенный на черном рынке".

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