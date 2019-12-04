Союз продавцов э-сигарет: вейп — не причина смерти, всему виной купленное на черном рынке конопляное масло

"Трагические случаи, произошедшие в США (у вейпера впервые диагностировали тяжелое респираторное заболевание), вызваны тем, что пострадавшие курили купленное на черном рынке конопляное масло (масло ТНС), обладающее психотропным эффектом.
Поскольку вначале отсутствовала информация о том, какие болезни может вызвать данное вещество, вся вина за случившееся была возложена на электронные сигареты. Это ошибочно, ведь электронная сигарета – всего лишь устройство. Позднее большинство пострадавших подтвердили, что использовали в электронных сигаретах масло ТНС вместо специальной жидкости, предназначенной для сигарет. Государственное учреждение США, ответственное за защиту здоровья американской нации, FDA (Food & Drug Administration) также предупреждает в своем пресс – релизе об опасности, которую несут жидкости, купленные на черном рынке.
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