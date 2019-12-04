Союз продавцов э-сигарет: вейп — не причина смерти, всему виной купленное на черном рынке конопляное масло

Важно отметить, что в Эстонии и других странах Евросоюза как для самих устройств, так и для используемых в них жидкостей действуют очень строгие законы, и купить жидкости, аналогичные тем, что привели к трагедиям, в официальных пунктах торговли невозможно. Жидкости для электронных сигарет имеют налоговые марки, зарегистрированы в Европейском Союзе и прошли тесты Департамента здоровья, которые подтверждают, что продукты качественные и легальные. Если на товаре отсутствует налоговая марка или жидкость не прошла лабораторные тесты, продавать ее запрещено, ведь это может быть в том числе и продукт, произведенный на черном рынке".

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