Союз банков встревожен: успех Эстонии как электронного государства начинает испаряться

Руководитель отдела электронного идентитета Департамента государственных инфосистем Маргус Арм сказал, что сегодня каждое министерство стремиться самостоятельно действовать в этой области и добавил, что очень необходим человек, который бы отвечал за эту сферу и которого бы не интересовали успехи только одного министерства, но который видел бы всю картину целиком.

Старший научный сотрудник Taltech и советник Ellex Raidla Энекен Тикк подчеркнула важность совместной работы. ”Вопрос не только в одном человеке или в том, кто должен нести ответственность, вопрос намного шире. Недостаточно только одного дирижера, нужно все же иметь весь оркестр — например, говоря об этой сфере, мы вообще не говорим о Рийгикогу или местных самоуправлениях. Только в прошлом году государственный контроль пришел к выводу, что знания об информационной безопасности на уровне местных самоуправлений близки к нулю. Развитие сферы кибербезопасности должно идти из развития информационного общества, через привлечение различных групп населения. Для того, чтобы уменьшить дигитальный разрыв в обществе, нужно обязательно больше заниматься обучением тех групп населения и институтов, знания которых находятся на низком уровне”, — сказала Тикк.

Руководитель отдела электронного идентитета Департамента государственных инфосистем Маргус Арм сказал, что провайдер услуги Smart-ID должен найти дополнительные возможности, как гарантировать то, что Smart-ID будет в руках правильного человека. ”Решение Smart-ID никто еще не взломал, оно по-прежнему безопасно. Обычный человек не особо много думает о безопасности, ему нужна удобная и дешевая услуга. За последние два десятка лет банки, телекоммуникационные компании и государство несколько раз объединяли усилия, чтобы повысить знания людей об электронных услугах или смарт-устройствах. Может быть пришло время для еще одной такой просветительской кампании?" — задался вопросом Арм.

Руководитель по кибербезопасности банка LHV Тийт Халлас сказал, что люди не всегда понимают, что то, что происходит в киберпространстве сопоставимо с тем, что происходит в реальном мире.

”Люди не осознают, что подпись с помощью PIN2 приложения Smart-ID то же самое, что подпись на бумаге. Никто из нас не будет чувствовать себя комфортно, подписывая чистый лист бумаги, но ввод PIN2 так не воспринимается. Где-то, при развитии электронных услуг, мы допустили ошибку, недостаточно объяснили”, — признал Халлас.