Совсем скоро защитные маски будут доступны всем! Государство просит не устраивать "аптечное ралли"

Отмечается, что это не медицинские хирургические маски, а гигиеническое средство индивидуальной защиты.

”Поскольку это не медицинское средство, в установлении государством ограничения на продажу нет необходимости. Оптовые продавцы,однако, рекомендуют аптекам отпускать не более одной упаковки (50 масок) за раз”, — пояснил министр государственного администрирования Яак Ааб.

Отмечается, что поступившие сейчас в продажу маски предназначены для личного потребления и хоть и имеют защитные свойства, но менее сильные, чем у специальных медицинских масок.

”Ни в коем случае неразумно покупать сразу много масок, так как будут еще поставки. Я искренне надеюсь и верю, что жители Эстонии поступят благоразумно”, — добавил Ааб.

Кроме того, министр посоветовал совместить поход в аптеку с походом в магазин, если он был у вас запланирован, а пожилым людям воспользоваться помощью знакомых или социальных работников. ”Аптечное ралли — это одна из возможных проблем. Поэтому я советую совершить покупку в онлайн-аптеке и заказать маски в пакомат. Ни одна маска не может предоставить абсолютную защиту от вируса, поэтому нет смысла закупаться масками в больших количествах”, — сказал Ааб.

Как правильно носить маску, читайте ЗДЕСЬ.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!