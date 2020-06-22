Совместное заявление иностранных посольств в Эстонии: права ЛГБТИ — это права человека, которые должен поддерживать и уважать каждый

Иностранные посольства в Эстонии выступили с совместным заявлением в поддержку Baltic Pride 2020:

"Мы выражаем нашу поддержку действиям, направленным на защиту и содействию прав лесбиянок, геев, бисексуальных, трансгендерных и интерсекс людей, а также на повышение осведомленности общественности о проблемах, затрагивающих сообщества ЛГБТИ в Эстонии, Латвии и Литве.

Права человека действуют в отношении каждого человека, вне зависимости от его сексуальной ориентации, гендерной идентичности или гендерного самовыражения. Соблюдение этих основных принципов обязывает государства защищать всех граждан от насилия и дискриминации и гарантирует каждому равные возможности. Мы вновь подтверждаем неотъемлемое достоинство каждого человека в соответствии с принципами, зафиксированными во Всеобщей декларации прав человека.

Для этого нам необходимо продолжать совместную работу, чтобы создать свободную от дискриминации среду терпимости и равенства, где все права человека полностью гарантированы. Мы отдаем должное важной работе ЛГБТИ-сообществ в странах Балтии, а также работе всех тех, кто трудится в правительственных структурах и неправительственных организациях и стремится обеспечить права человека для представителей ЛГБТИ-сообщества и положить конец дискриминации по признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности, гендерного самовыражения или половых характеристик.

Права ЛГБТИ — это права человека, которые должен поддерживать и уважать каждый".

Посольство Австрии, Посольство Австралии, Посольство Бельгии, Посольство Бразилии, Посольство Великобритании, Посольство Канады, , Посольство Дании, Посольство Финляндии, Посольство Франции, Посольство Германии, Посольство Греции, Посольство Ирландии, Посольство Исландии, Посольство Латвии, Посольство Мексики, Посольство Нидерландов, Посольство Новой Зеландии, Посольство Норвегии, Посольство Испании, Посольство Италии, Посольство Швеции, Посольство Соединенных Штатов Америки, Представительство Совета министров Северных стран в Эстонии