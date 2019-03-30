Советы уполномоченных центристов, EKRE и Isamaa поддерживают коалиционные переговоры и создание правительства тремя партиями

В заявлении значится, что несмотря на разногласия по некоторым вопросам стороны смогли прийти к компромиссу. Поэтому советы уполномоченных поддерживают текущие коалиционные переговоры и создание правительства тремя партиями.

"Наша общая цель — представлять всех людей Эстонии — как тех, кто голосовал на выборах, так и тех, кто по различным причинам не принял участие в выборах", — заявили советы уполномоченных.