Советы специалиста: что нужно знать перед проверкой зрения у оптометриста

Перед походом на прием к оптометристу нужно самому оценить свое зрение, чтобы как можно точнее рассказать специалисту о том, что беспокоит. „В основном пациенты обращаются к нам с жалобами на затуманенное зрение, двойное зрение, плохое зрение в темноте или ночью,”- говорит оптометрист Мерле Вяльяри, добавив, что иногда бывают жалобы и на различение цветов.

По словам оптометриста, школьникам и работающим за компьютером людям стоит обратить внимание, меняется ли зрение в худшую сторону при конкретных действиях. Например, если вы читаете, шьете или едете за рулем автомобиля — во время всех этих действий мы нагружаем глазные мышцы больше обычного, если постоянно нагружать глаза, то это может стать определяющим фактором нарушения зрения.

”Взрослые могут проверить свою остроту зрения дома, используя, например, телевизор — если читая субтитры вы напрягаете глаза или текст размыт, то в таком случае стоит проконсультироваться у оптометриста,”- советует Мерле Вяльяри из Instrumentarium Eesti. Она также отметила, что если читая газету или новости в телефоне, вам кажется, что ваши руки стали ”короче”, то в таком случае нужно обратиться к глазному доктору. Кроме того, необходимость в очках для чтения сигнализирует и тот факт, что вы плохо видите в плохо освещенных помещениях.

Для оценки зрения ребенка, оптометрист советует обратить внимание на то, как ребенок смотрит телевизор или читает книгу. Если ребенок все время смотрит телевизор очень близко, а не с дивана, или смотрит вдаль щурясь, то в таком случае скорее всего у ребенка развивается близорукость. ”Если говорить о изменениях в остроте зрения, то это не всегда обусловлено заболеванием — чаще всего, это особенность здоровых глаз, которую можно исправить с помощью линз или очков,”- поясняет Вяльяри.