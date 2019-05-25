25.05.2019, 15:10

Советы кардиолога: почему необходимо следовать плану лечения, предписанному врачом, если самочувствие и так хорошее?


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stetoskoopFoto: Tanel Meos

На этой неделе были опубликованы свежие статистические данные о смертности, показывающие, что более половины смертей были вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями. Почему в случае сердечных заболеваний необходимо соблюдать лечение, назначенное врачом, даже если самочувствие, вроде бы, и без того хорошее, объясняет главный врач отделения кардиологии Северо-Эстонской региональной больницы Рийна Веттус.

В основном, люди обращаются к врачу, когда что-то причиняет им большие проблемы. После получения лечения, как только неприятные симптомы уменьшатся, мы надеемся забыть про болезнь. К сожалению, многие проблемы со здоровьем являются хроническими и требуют длительного лечения и надзора.

Говоря о лечении сердечных заболеваний, д-р Веттус подчеркивает, что каждый пациент хоть немного да отличается от других, и ее план лечения зависит от нескольких факторов. ”Нет единой рекомендации, которую можно было бы дать всем пациентам. Всё зависит от состояния человека, при этом план лечения устанавливается в сотрудничестве с врачом”, — говорит д-р Веттус.

Поскольку пациенты с хроническими сердечными заболеваниями должны находиться под регулярным наблюдением, доверительные отношения с врачом чрезвычайно важны.

”Пациентам с инфарктом миокарда и сердечной недостаточностью рекомендуется в течение недели после выписки из больницы связаться с семейным врачом, который будет оценивать общее состояние пациента в текущем порядке. При хронических заболеваниях необходимо регулярное наблюдение, чтобы в случае необходимости скорректировать план лечения”, — комментирует врач.

Поскольку в ходе одного визита к врачу часто приходится заниматься жалобами пациента, выяснять результаты тестов и управлять ходом лечения, информация о побочных действиях лекарственного препарата может остаться без внимания. Когда же пациент приходит с новым лекарством из аптеки домой и начинает читать информационный вкладыш лекарственного средства, его может отпугнуть длинный список побочных эффектов.

”Правильно понять информационные вкладыши лекарственных средств пациенту действительно сложно, и из страха перед побочными эффектами он может бросить лечение, не доведя до конца. Если после ухода от врача возникают вопросы о побочных эффектах лекарственного средства, можно посоветоваться со своим семейным врачом”, — инструктирует д-р Веттус.

Кардиолог подчеркивает, что решения, касающиеся здоровья, всегда следует принимать в сотрудничестве со своим лечащим врачом. ”Самостоятельное прерывание лечения может привести к ухудшению состояния. Например, пациентам с сердечной недостаточностью крайне важно употреблять диуретики во избежание больничного лечения в экстренном порядке. Если врач назначил лечение, необходимо соблюдать это лечение, а в случае вопросов или проблем — советоваться со своим лечащим врачом”, — объясняет д-р Веттус.

Есть много больных, нуждающихся в наблюдении из-за сердечной недостаточности — и всем им не нужно постоянно ходить к кардиологу. ”В основном, пациенты с хроническими
сердечными заболеваниями наблюдаются у семейного врача, и к врачу-специалисту их направляют только в том случае, если их состояние ухудшается. Если план лечения установлен и состояние здоровья стабильно, тем не менее, необходимо периодически проверять показатели здоровья. Как часто это следует делать — зависит от конкретных проблем со здоровьем”, — говорит д-р Веттус.

В случае пациентов с хроническими сердечными заболеваниями нельзя упускать из вида важность здорового образа жизни. ”Нормальный вес тела, физическая активность, здоровое питание и отказ от курения очень важны для сохранения хорошего здоровья на долгие годы. Больным с хронической ишемической болезнью сердца бросить курить крайне важно для предотвращения прогрессирования заболевания. Одного лишь лекарства, назначенного врачом, часто недостаточно — корректировка образа жизни тоже важна с точки зрения достижения наилучшего результата лечения.

Пациенты с сердечной недостаточностью могут избегать чрезмерного потребления соли, которая способствует задержке жидкости в организме и возникновению отеков. Также мы рекомендуем пациентам ежедневно взвешиваться, чтобы своевременно замечать увеличение веса тела из-за задержки жидкости и, при необходимости, скорректировать лечение”, — говорит кардиолог.

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Хотя в случае хронических заболеваний дисциплина, соблюдение плана лечения и регулярные визиты к врачу неизбежны, это не исключает высокого качества жизни и не препятствует получению радости от жизни. Д-р Веттус подчеркивает, что командная работа врача и пациента, а также позитивное отношение пациента к жизни, играют важную роль в лечении.

”Взаимное доверие между врачом и пациентом, разъяснение сути проблемы со здоровьем, а также соблюдение пациентом инструкций, служат основой для хорошего результата лечения”, — считает д-р Веттус.

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