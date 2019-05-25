Советы кардиолога: почему необходимо следовать плану лечения, предписанному врачом, если самочувствие и так хорошее?

Поскольку в ходе одного визита к врачу часто приходится заниматься жалобами пациента, выяснять результаты тестов и управлять ходом лечения, информация о побочных действиях лекарственного препарата может остаться без внимания. Когда же пациент приходит с новым лекарством из аптеки домой и начинает читать информационный вкладыш лекарственного средства, его может отпугнуть длинный список побочных эффектов.

”Правильно понять информационные вкладыши лекарственных средств пациенту действительно сложно, и из страха перед побочными эффектами он может бросить лечение, не доведя до конца. Если после ухода от врача возникают вопросы о побочных эффектах лекарственного средства, можно посоветоваться со своим семейным врачом”, — инструктирует д-р Веттус.

Кардиолог подчеркивает, что решения, касающиеся здоровья, всегда следует принимать в сотрудничестве со своим лечащим врачом. ”Самостоятельное прерывание лечения может привести к ухудшению состояния. Например, пациентам с сердечной недостаточностью крайне важно употреблять диуретики во избежание больничного лечения в экстренном порядке. Если врач назначил лечение, необходимо соблюдать это лечение, а в случае вопросов или проблем — советоваться со своим лечащим врачом”, — объясняет д-р Веттус.

Есть много больных, нуждающихся в наблюдении из-за сердечной недостаточности — и всем им не нужно постоянно ходить к кардиологу. ”В основном, пациенты с хроническими

сердечными заболеваниями наблюдаются у семейного врача, и к врачу-специалисту их направляют только в том случае, если их состояние ухудшается. Если план лечения установлен и состояние здоровья стабильно, тем не менее, необходимо периодически проверять показатели здоровья. Как часто это следует делать — зависит от конкретных проблем со здоровьем”, — говорит д-р Веттус.

В случае пациентов с хроническими сердечными заболеваниями нельзя упускать из вида важность здорового образа жизни. ”Нормальный вес тела, физическая активность, здоровое питание и отказ от курения очень важны для сохранения хорошего здоровья на долгие годы. Больным с хронической ишемической болезнью сердца бросить курить крайне важно для предотвращения прогрессирования заболевания. Одного лишь лекарства, назначенного врачом, часто недостаточно — корректировка образа жизни тоже важна с точки зрения достижения наилучшего результата лечения.

Пациенты с сердечной недостаточностью могут избегать чрезмерного потребления соли, которая способствует задержке жидкости в организме и возникновению отеков. Также мы рекомендуем пациентам ежедневно взвешиваться, чтобы своевременно замечать увеличение веса тела из-за задержки жидкости и, при необходимости, скорректировать лечение”, — говорит кардиолог.

Хотя в случае хронических заболеваний дисциплина, соблюдение плана лечения и регулярные визиты к врачу неизбежны, это не исключает высокого качества жизни и не препятствует получению радости от жизни. Д-р Веттус подчеркивает, что командная работа врача и пациента, а также позитивное отношение пациента к жизни, играют важную роль в лечении.

”Взаимное доверие между врачом и пациентом, разъяснение сути проблемы со здоровьем, а также соблюдение пациентом инструкций, служат основой для хорошего результата лечения”, — считает д-р Веттус.