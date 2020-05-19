СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА | Возвращение с удаленки: как сделать работу в офисе безопасной

В целях создания безопасной рабочей среды исполнительный директор SOL Baltics Ринель Пиус рекомендует предприятиям выполнять очистку рабочих помещений каждый день, когда на работе присутствуют люди. ”Уборку следует выполнять в те дни, когда место работы было открыто. Так вы лучше всего защитите здоровье своих работников”, — отметил Пиус.

Большую помощь в сокращении рисков заражения на рабочем месте могут оказать договоренности внутри коллектива. Поэтому, возвращаясь на работу после кризиса, стоит обсудить с коллегами, как каждый сотрудник может внести свой вклад в поддержание правила 2+2 и профилактику распространения вируса на рабочем месте.

Вот несколько вариантов таких договоренностей. ”Организуйте работу команд посменно, чтобы сократить число одновременно находящихся в помещении людей и близкие контакты.

Расставьте рабочие столы на большем расстоянии один от другого. Согласуйте, сколько человек может одновременно находиться на кухне и в комнате для совещаний, уберите из этих комнат лишние стулья, чтобы люди не сидели друг рядом с другом. Также договоритесь о том, кто будет заполнять и опорожнять посудомоечную машину, кто позаботится о кофемашине, кто будет заменять бумагу и тонер в копировальной машине. Не приглашайте в офис гостей, продолжайте проводить видеоконференции. Объявите, что работать с признаками болезни запрещено”, — перечислил Пиус, порекомендовав записать все достигнутые договоренности, распечатать их и разместить в заметных местах.

Помимо ежедневной уборки в рабочих помещениях, по словам Ринеля Пиуса, сегодня важно очищать контактные поверхности в часто используемых помещениях примерно каждые 4 часа.

Прежде всего, внимание следует обращать на очистку следующих поверхностей:

• дверные ручки, края дверей, столешницы, выключатели, подлокотники и поручни;

• кнопки возле унитазов, краны, диспенсеры бумаги и мыла;

• контактные поверхности у кофемашин, принтеров и копировальных машин;

• PIN-клавиатуры, пульты и сенсорные экраны.