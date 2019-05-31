Советы эксперта накануне праздника: не покупайте своим детям яркие сладости и кондитерские изделия

По утверждению руководителя по качеству Rimi Алгис Мурумаа, в разных странах к азокрасителям относятся по-разному: в Эстонии они не запрещены, но Rimi не продает ни одного товара, в состав которого входят азокрасители. ”Благодаря этому многие наши партнеры были вынуждены изменить состав предлагаемых продуктов”.

Алгис Мурумаа привел в пример популярный детский торт, при изготовлении которого использовали азокрасители. ”Производитель должен был пойти навстречу требованиям Rimi и удалить из состава азокрасители. Торт больше не выглядит больше таким ярким, но зато мы можем продавать его со спокойной душой”, — добавила Мурумаа.

Азокрасители — это синтетические ароматические красители азогруппы (R-N=N-R'). Название идет от французского слова azote (азот).

Использование азокрасителей не запрещено в Эстонии, но:

• Начиная с июля 2010 действует требование, что на упаковке продуктов, содержащих такие азокрасители, как E102, E104, E110, E122, E124, E129, должно быть следующая отметка: ”Это добавка может оказывать негативное влияние на активность ребенка и его способность сосредоточиться”.

• Если на упаковке нет наименований E, это не значит, что продукт не содержит синтетических добавок. На упаковке разрешено указывать E-вещество под другим названием: E104 — хинолиновый желтый, E110 — желтый ”солнечный закат”, E122 — азорубин, E123 — амарант, E129 — очаровательный красный, E132 — индигокармин и тд.

• К азокрасителям относятся тартразин (E102, запрещен в Норвегии и в Австрии), хинолиновый желтый (E104), азорубин или кармазин (E122, запрещен в Норвегии, в Швеции, в Японии, в США), амарант (E123), пунцовый 4R или Ponceau 4R (E124, запрещен в США, в Швеции, Финляндии и Норвегии), красный 2G (E128), очаровательный красный AC (E129, запрещен в Норвегии, Дании, Бельгии, Швеции, Франции и Швейцарии), патентный синий V (E131, запрещен в Норвегии, США и Австралии), бриллиантовый черный (E151), коричневый FK 4 (E154), коричневый HT(E155), рубиновый литол (E180).

• Следует обратить внимание, что за пределами ЕС в разных государствах действуют другие системы, и при покупке иностранных продуктов следует ознакомиться с составом на этикетке.

Вредные воздействия азокрасителей:

• Продукты, которые содержат азокрасители, могут вызывать у детей гиперактивность, раздражительность, агрессивность, неспособность сосредоточиться и проблемы с учебой. Дети весят в разы меньше, чем взрослые, поэтому им гораздо легче превысить безопасную дозу.

• Азокрасители способны вызывать у детей мигрени, боль в животе, тошноту, боль в мышцах, проблемы со зрением.

• Синтетические красители также могут вызвать аллергию, которая проявляется по-разному — начиная с отита и заканчивая сыпью.

• Азокрасители могут вызвать у детей проблемы с ростом (остановка роста и развития), а также раннее наступление пубертата.

• При накоплении вредных веществ в организме они могут оказать негативное влияние как на женские, так и на мужские половые клетки.

• Азокрасители могут стать причиной раннего старения и увеличить риск возникновения рака.

В каких продуктах можно встретить азокрасители?

- Детские витамины

- Сироп от кашля

- Сосульки, жевательные конфеты и тд

- Кондитерские изделия

- Лимонад

- Добавки в йогурт

- Мороженое

- Колбасы и сосиски

- Соусы

- Рыбные консервы