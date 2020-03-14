14.03.2020, 18:07

Советы Департамента здоровья: как вести себя в магазине, чтобы не заразиться самому и не заразить других

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Toidupood.
Toidupood.Foto: Dmitri Fedotkin

Во время распространения вируса семья тоже хочет есть, и здоровое питание очень важно для поддержки иммунной системы. Хорошо пользоваться услугами интернет-магазинов, но там большие очереди и не везде есть такая возможность. Каковы эти меры предосторожности, которые следует учитывать при походе в магазин?

Конкретные инструкции Департамента здоровья таковы:

1. В магазин (или какое-либо другое общественное место) идти только тогда, когда сами здоровы.

2. Держитесь подальше от явно больных людей.

3. Чихать и кашлять следует в салфетку и затем сразу выбрасывать ее.

4. Придя домой, тщательно вымыть руки.

5. Обязательно мыть все фрукты и овощи.

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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