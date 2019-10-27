Советы адвоката: что нужно учесть, чтобы фото в социальных сетях не доставило неприятностей?

Лицо и тело человека — это его личные данные, поэтому к съемке людей применяются правила защиты персональных данных, и если человека можно узнать на фото или видео, то на их публикацию требуется согласие, поясняет присяжный адвокат и партнер адвокатского бюро Hedman Partners Тоомас Сеппель.

Согласие фотографируемого не требуется, если снимок сделан для личных целей. Если вы хотите поделиться фотографией с друзьями и близкими, то это порой тоже считается личным использованием. ”Но стоит соблюдать осторожность, если фото хотят опубликовать в открытом аккаунте социальных сетей. В этом случае необходимо спросить у человека разрешения, и все узнаваемые на снимке люди должны быть согласны и с фотографированием, и с публикацией фото”, — разъяснил Сеппель.

Если человека нельзя узнать на фото или видео, то согласие не нужно. ”Даже если человек сам себя узнает, например, по ситуации или одежде, то это не личные данные. Однако следует учитывать, что в известных случаях человека можно опознать даже на фото без лица, например, по татуировкам”, — добавил Сеппель. В этом случае вы также имеете дело с личными данными.

Исключением являются СМИ, например, разрешено снимать людей с журналистской целью и использовать фотографии в прессе без согласия фотографируемого. ”Это допустимо в случае, когда соблюдены принципы журналистской этики, а публикация фотографий не нарушает прав человека сверх разумного”, — объяснил присяжный адвокат юридического бюро Hedman Partners.